Innsbruck - Der Innsbrucker Grünen-Gemeinderat Mesut Onay wird wegen eines Facebook-Postings zu den gewalttätigen Ausschreitungen beim G-20-Gipfel in Hamburg von der FPÖ kritisiert. "Distanzieren, irgendwie fällt mir das schwer, ich frag mich von wem?", meinte der Mandatar unter anderem. Die FPÖ sah in Onay einen "politischen Brandstifter". Dieser stellte inzwischen klar, dass er Gewalt verurteile. Bereits in seinem ursprünglichen Posting hatte er jedoch geschrieben dass "Gewalt in welcher Form auch immer, abgelehnt und verhindert" werden soll.

Von wem er sich distanzieren solle, fragte Onay in seinem ersten Posting und fuhr fort: "Von der strukturellen Gewalt des sozioökonomischen Systems, die Millionen Menschen in Hunger, Flucht und Krieg, und Tausende Menschen dagegen auf die Straße treibt? Oder von der Polizei, die gewaltsam eine friedliche Demo stürmt, weil sich darin Vermummte des schwarzen Blocks befinden? Oder von dem Teil der DemonstrantInnen, der dadurch Anlass sieht, die ganze Stadt kurz und klein zu schlagen?".



Nur weil sich Menschen auf Demonstrationen vermummen, heiße das "nicht automatisch, dass sie gewaltbereit sind". "Wenn die Polizei stürmt, weil Vermummte dabei sind, dann weiß sie, dass die Situation eskalieren kann", erklärte er und sprach von dem "Vorwurf der vorsätzlichen Eskalationsstrategie", der ernsthaft zu überprüfen sei. "Es gilt Verantwortung zu übernehmen und täglich im Rahmen der Möglichkeiten daran zu arbeiten, dass Gewalt in welcher Form auch immer, abgelehnt und verhindert wird. Wenn Gewaltspiralen sich ineinander verschränken, gilt es noch mal achtsamer zu sein. Gewalt ist Gewalt, sie hat Wirkung und Gegenwirkung", schloss der Grünen-Politiker.



FPÖ sieht Verfassungsbogen überspannt

Die FPÖ reagierte mit scharfer Kritik. "Ein grüner Gemeinderat aus Innsbruck zeigt in einem Posting Verständnis für die vermummte Szene. Der Text spricht für sich", schrieb Vize-Parteichef Norbert Hofer auf Facebook. "Eine derartige verfassungsfeindliche Haltung hat in einer Demokratie keinen Platz. Wer Gewalt - egal von welcher Seite - in der politischen Auseinandersetzung nicht klar verurteilt, der ist ein politischer Brandstifter", erklärte der Tiroler Landesparteichef Markus Abwerzger. Er erwartete sich von Onay nun "persönliche Konsequenzen": "Eine solche Haltung widerspricht den Grundsätzen unseres Rechtssystems, daher erwarte ich mir, dass Onay erkennt, dass seine Aussagen außerhalb des Verfassungsbogens stehen."



Onay sah sich indes zu einem weiteren Facebook-Posting veranlasst. "Ich verurteile Gewalt, von wem sie auch ausgehen mag und wünsche, dass alle, die Gewalt verübt haben, dafür rechtsstaatlich zur Verantwortung gezogen werden. Genauso wie Bomben keinen Frieden schaffen, schafft Terror keine bessere Welt", meinte er darin unter anderem. (TT.com/APA)