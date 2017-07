Nicht nur auf seine Redebeiträge im Parlament reduziert wissen will sich SPÖ-Nationalrat Max Unterrainer. Er sei als einziger der 13 Tiroler Nationalräte in beiden Untersuchungsausschüssen zu Hypo und Eurofightern als Hauptmitglied tätig gewesen. „Allein im Hypo-Untersuchungsausschuss wurden an 79 Sitzungstagen 123 Personen befragt. Nimmt man die Vorbereitungszeiten dazu, kommt man auf 200 Tage“, sagt Unterrainer. Im Ranking der Tiroler Nationalräte lag er auf Platz 11 von 13. Der SPÖler will wieder in den Nationalrat, sitzt aber auf einem Kampfmandat.

Für FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger braucht es Klarheit in der Frage türkischer Doppelstaatsbürgerschaften: „Die Frage muss noch vor den kommenden Nationalratswahlen im Oktober geklärt werden.“ Er fordert, dass die zuständige Abteilung des Landes personell verstärkt wird. „Die Zeit drängt nicht nur aufgrund der Wahlen, sondern auch aufgrund des angedachten Referendums über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei“, meint Abwerzger in einer Aussendung. (aheu)