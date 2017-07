Trient – Laut dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) ist die Lage am Brenner entspannt. „Die Situation an der Brennergrenze ist dank der Zusammenarbeit der österreichischen und der italienischen Polizei unter Kontrolle. Die Flüchtlingsströme werden weit von der Brennergrenze gestoppt“, so Platter am Mittwoch bei einem Treffen der Euregio aus Trentino, Südtirol und Tirol in Sanzeno bei Trient.

„Ohne Euregio hätten wir bestimmt eine andere Lage am Brenner“, sagte Platter nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Er drängte die EU. Italien im Umgang mit der Flüchtlingskrise zu unterstützen. Auch eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge in Europa sei dringend notwendig.

Platter sprach sich für „gut organisierte Initiativen im Mittelmeerraum“ und für EU-Projekte in Afrika aus. „Auch das Land Tirol unterstützt Initiativen in Afrika“, sagte Platter. (APA)