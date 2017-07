Hopfgarten – Die Warteliste für Wohnungen in der Gemeinde Hopfgarten ist lang, rund 100 Wohnungswerber sind registriert. Die Gemeinde will deshalb Wohnraum schaffen und hat dabei konkrete Projekte ins Auge gefasst. Diese werden zusammen mit einem geplanten Gewerbegebiet kurz erklärt:

1Wohnbau am Parkplatz Marktzentrum: „Auf diesem Parkplatz wollen wir wohnbaugeförderte Wohnungen errichten“, erklärt Bürgermeister Paul Sieberer. Die Gemeinde will dafür ein Baurecht vergeben, Gespräche mit der Wohnungseigentum Tirol (WE) seien bereits geführt worden. Die WE bestätigt dies gegenüber der TT. Demnach sollen rund 30 wohnbaugeförderte Wohnungen entstehen. Eine Bebauungsstudie und verschiedene Gutachten seien in Auftrag gegeben worden.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass sich die Miete aus dem Quadratmeterpreis von sieben bis acht Euro plus Betriebskosten zusammensetzen wird. Zu den bestehenden Parkplätzen ist außerdem eine Tiefgarage geplant. Insgesamt sollen rund 140 Parkplätze entstehen.

Die Gemeinde hat für das Projekt außerdem ein lärmschutztechnisches Gutachten eingeholt. Laut Sieberer seien grundsätzlich bestimmte Dezibel-Grenzwerte erlaubt: bei Tag 60, am Abend 55 und in der Nacht 50. Das Ergebnis des Gutachtens hat Abweichungen aufgezeigt: Auf dem geplanten Areal wurden demnach bei Tag 66 Dezibel gemessen, am Abend 62 und in der Nacht 59. Für den Bürgermeister heißt das, dass die Schlafräume nicht südlich ausgerichtet werden dürfen. „Damit die Menschen in der Nacht ein Fenster öffnen können und nicht direkt vom Lärm von Bach, Straße und Bahn gestört werden.“ Einen Termin für den Baustart gebe es noch nicht.

2Wohnbau in Elsbethen: Im Hopfgartener Ortsteil Elsbethen will die Gemeinde auf dem Areal des geplanten Sozialzentrums einen Wohnbau errichten. Auf einem 3800 Quadratmeter großen Grundstück soll demnach ein mehrgeschoßiger Wohnbau mit Eigentumswohnungen entstehen. „Wie viele Wohnungen es schlussendlich werden, steht noch nicht fest. Die Planung geht erst los“, sagt Sieberer. Sowohl ein gemeinnütziger Bauträger als auch private Unternehmen hätten Interesse bekundet, das Bauvorhaben zu verwirklichen. Nähere Infos gebe es noch nicht.

3Gewerbegebiet: Im Bereich Wasserfeld will die Gemeinde auf einem 1750 Quadratmeter großen Grundstück ein Gewerbegebiet schaffen. Ein Betrieb konnte mit der Firma octopus Werbegestaltung & Montagebau GmbH bereits gewonnen werden. „Wir wollen spätestens Anfang Oktober anfangen zu bauen und einziehen wollen wir dann im Frühjahr“, sagt GF Mathias Gandler. Vier bis sechs neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Laut dem Bürgermeister sei die Gemeinde mit drei weiteren Interessenten für das Gewerbegebiet im Gespräch. (miho)