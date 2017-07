Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Es war eine Ehrenrunde, die der Innsbrucker Bauausschuss gestern vor Beginn der Gemeinderatssitzung einlegte. Zur Diskussion stand ein politischer Dauerbrenner, das Baulandumlegungsverfahren in Arzl Ost, die TT berichtete. Nur so könnten dortige Schwarzbauten aus den 60er-Jahren saniert werden. Nicht nur wurden gestern deshalb auf Wunsch des Landes Randflächen in das Umlegungsgebiet per Änderung des Raumordnungskonzeptes mitaufgenommen, zudem legte man sich – später auch abgesegnet durch einen Gemeinderatsbeschluss – auf die nach dem Verfahren angedachte Bebauung des Areals fest. Und hier stimmte im Bauausschuss eine Mehrheit aus Für Innsbruck, ÖVP und SPÖ gegen die Grünen.

Somit wird im Öroko festgehalten, dass bei einer künftigen Verbauung eben nicht „ausschließlich“ sozialer Wohnbau, sondern nur zum Großteil geförderte Wohnungen umgesetzt werden sollen. Darunter versteht der Bauausschuss mehr als 75 Prozent der Gesamtfläche. Der Rest soll entweder „fördernah“ oder frei finanziert sein. Ausgenommen sei der Eigenbedarf, hieß es gestern im Anschluss. Jedoch werde auch dieser von Fall zu Fall geprüft. Angerechnet werden soll der Eigenbedarf aber auf die freifinanzierten Flächen. StR Gerhard Fritz (Grüne) bestätigte diese „strategische Festlegung“: „Diese schafft aber noch keinen Rechtsanspruch auf eine Widmung.“ StR Franz Gruber (VP) begrüßte den Beschluss: „Es handelt sich um eine ausgewogene Lösung und eine gute Basis für die Gespräche mit den Eigentümern.“