Von Anita Heubacher

Innsbruck – Das Außerfern wird vielerorts zur Teststrecke. Es ist die erste Saison, wo Tempolimits den Lärm der Motorräder einbremsen sollen. Die Bürgermeister der Region hatten sich zusammengeschlossen, um die Bewohner im „Biker-Paradies“ Außerfern und Oberland zu schützen.

„Es ist ein wenig besser geworden“, meint der Bürgermeister von Weißenbach am Lech, Johann Dreier. 60 km/h gelten jetzt für Motorräder und die Tempolimits würden auch kontrolliert. Am Ende der Saison will der Bürgermeister seine Bewohner befragen, ob die Tempobremse tatsächlich eine Entlastung gebracht habe. Ansonsten kann er sich auch eine härtere Gangart vorstellen. Die Idee, Wochenendfahrverbote für Motorräder auf gewissen Strecken zu verhängen, sei im Außerfern schon mehrmals geäußert und diskutiert worden. „Würde zumindest über das Hahntennjoch ein Fahrverbot verhängt, brächte das eine große Entlastung für die gesamte Region“, ist Dreier überzeugt. Zu den Tempolimits setzen die Gemeinden auf Info-Tafeln, welche auf die lärmgeplagten Außerferner hinweisen, mit der Bitte, leiser zu fahren.

Neben dem Lechtal und dem Tannheimer Tal sind das Hahntennjoch, die Brennerstraße, das Ötztal, der Achen- und der Fernpass beliebte Biker-Strecken. Der Lärm plagt die Einwohner schon seit Langem, auf der anderen Seite sind die Motorradfahrer gern gesehene Gäste in Hotels oder Gasthäusern.

Die Klagen über die Lärmbelästigung hätten zugenommen, erklärt Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. Die Liste Fritz beschäftige sich seit Jahren mit der Lärmbelastung und werde deshalb auch als Anlaufstelle für Betroffene wahrgenommen. Im letzten Landtag hat die Partei einen Prüfantrag eingebracht. Die Landesregierung möge Möglichkeiten prüfen, den Motorradverkehr einzubremsen. „Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote, natürlich im Zusammenspiel mit verstärkten Kontrollen, oder aber auch abschnittsweise Fahrverbote“, fallen Haselwanter-Schneider ein. In Deutschland würde bereits rigoros kontrolliert. „Das wirkt. Tirol könnte nachziehen.“

Im Landhaus will der Leiter der Abteilung Verkehrsrecht, Bernhard Knapp, auf die Ergebnisse aus dem Außerfern warten. Rechtlich sei es nämlich gar nicht so einfach, den Motorradverkehr einzuschränken. Die Abteilung argumentiert mit der Verkehrssicherheit, weniger mit der Lärmbelastung. „Dass Lärm krank macht, ist schwer nachzuweisen.“

Neun Geschwindigkeitsbegrenzungen an den Ortsein- und -ausfahrten seien über den ganzen Bezirk verhängt worden. Auch am Hahntennjoch wurde das Tempo reduziert. „Die Polizei kontrolliert auch regelmäßig.“ An Fahrverbote will Knapp erst denken, wenn sich am Ende der Saison herausstelle, dass die Tempolimits nichts gebracht hätten. Der Grenzwert für Lärm, den Motorräder erzeugen dürfen, sei hoch, entspreche aber den EU-Vorgaben, sagt Knapp. „Ausreißer werden aus dem Verkehr gezogen. Die Lärmkontrollen sind allerdings äußerst aufwändig. Die Polizei braucht da bis zu einer halben Stunde pro Bike.“

Beim Auto- und Motor­radclub ÖAMTC zeigt Geschäftsführer Andreas Heis „viel Verständnis für die lärmgeplagte Bevölkerung“. Er spricht von schwarzen Schafen, die mit viel zu lau­-ten Motorrädern unterwegs seien. Die Ausnahmen, nicht die Masse. „Ein gut gewartetes und typisiertes Motorrad ist um nichts lauter als ein Pkw.“ Heis ruft dazu auf, „angepasst zu fahren“. Von Fahrverboten hält er naturgemäß nichts.