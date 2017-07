Von Denise Daum

Innsbruck — Sie scheinen sich alle lieb zu haben. Bei der zur Tradition gewordenen Pressekonferenz der Innsbrucker Stadtregierung vor der Sommerpause war die Stimmung gut, gegenseitig sprach man sich viel Lob und Dank für die Zusammenarbeit aus und zog positive Bilanz über das vergangene Arbeitsjahr. Neun Monate vor der Gemeinderatswahl herrscht noch keine Wahlkampfstimmung — zumindest nach außen hin ist keine spürbar.

Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer, Chefin der Viererkoalition aus Für Innsbruck (FI), Grüne, ÖVP und SPÖ, betonte vorweg, dass Innsbruck über alle Lebensbereiche hinweg gut aufgestellt und ein schlagkräftiger Wirtschaftsstandort sei.

„Dies drückt sich auch in dem vom Gemeinderat für 2017 beschlossenen Rekord-Investitionsvolumen von 125 Millionen aus." Dieser „Innsbrucker Weg" werde sich auch 2018 mit Investitionen von 95 Millionen Euro fortsetzen. Die Stadtregierung habe ihr Programm „mehr als abgearbeitet", Großprojekte wie Haus der Musik, Patscherkofelbahn und Stadtbücherei sind auf Schiene. Zudem wurden zahlreiche Projekte umgesetzt, die gar nicht geplant waren — wie die Umstellung des Müllsammelsystems oder der Neubau der Umbrüggler Alm.

Zufrieden mit ihrer Arbeit ist auch Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider (Grüne), die eigenen Aussagen zufolge gleich einen ganzen Stadtteil glücklich gemacht hat: In Mühlau habe es einen erfolgreichen Bürgerbeteilungsprozess gegeben. Herausgekommen ist u. a. die Einführung einer Parkstraße. Auch die Umstellung des Müllsammelsystems verbucht Pitscheider als Erfolg: Die Restmüllmenge sinke, die Recyclingquote steige. „Dass eine Veränderung am Anfang für Aufregung sorgt, ist normal."

Für viel Freude und wenig Aufregung sorgt hingegen das Amt für Grünanlagen, wie Planungsstadtrat Gerhard Fritz (Grüne) weiß — dort ernte man für die Arbeit viel Lob aus der Bevölkerung. Freude werden den kleinen Innsbruckern auch der lang gewünschte Spielplatz auf der Hungerburg und der vergrößerte Spielplatz in Kranebitten bereiten. Bei beiden Projekten haben die Kinder mitgeredet.

Vor allem den Eltern dürfte der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze in der Landeshauptstadt Anlass zur Freude geben. Wie Stadtrat Ernst Pechlaner (SPÖ) informiert, sind insgesamt fast 100 Kindergartenplätze dazugekommen, ab Herbst stehen zudem acht städtische Kinderkrippengruppen mit 82 Plätzen zur Verfügung.

Gut gemeistert habe Innsbruck die Flüchtlingskrise, wie ÖVP-Stadtrat Franz X. Gruber erklärt. Die Zahl der Flüchtlinge in der Landeshauptstadt sei zuletzt etwas zurückgegangen und liege aktuell bei 1300, das Heim am Mentlberg wurde entsiedelt. Die Rechts- und Wertevermittlungskurse für Asylwerber seien erfolgreich angelaufen, selbstredend müssten auch in Zukunft Integrationsmaßnahmen gesetzt werden.

Parteikollege StR Andreas Wanker legt allen Fokus auf das Schaffen von leistbarem Wohnraum. „Dafür müssen wir nicht nur die Wohnbauoffensive fortführen, sondern auch leerstehende Objekte mobilisieren", betont Wanker. Vizebürgermeister Christoph Kaufmann (FI) verweist hingegen auf die zahlreichen Projekte im Sportbereich, wie den eben gesetzten Spatenstich für die neue Tennisanlage nahe dem Tivolistadion oder die vor Kurzem eröffnete WUB-Kletterhalle.

Nach der Sommerpause startet die Stadtregierung in ihre letzten Arbeitsmonate, im April 2018 wird gewählt. „Wir werden bis dahin in Ruhe weiterarbeiten", erklärt Oppitz-Plörer. Koalitionspräferenz für die Zukunft ließ sich die Bürgermeisterin keine entlocken. Ob sie sich mit Georg Willi als neuen Spitzenkandidaten der Grünen zusammentun werde, lässt sie offen. „Schauen wir mal. Willi hat zwar 40 Jahre Erfahrung in der Politik, aber nicht in einer Regierung."