Von Carmen Baumgartner-Pötz

Salzburg – Sommer­pause hin oder her: Der Wahlkampf hat längst begonnen. Die ÖVP setzt unter anderem auf Videos im Netz, in denen Unterstützer von Sebastian Kurz vorgestellt werden. So etwa auch Tina Widmann, Geschäftsführerin der „Die Chance“-Agentur, die Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund vor dem Schul- oder Lehrabbruch bewahren will. Die Agentur wird laut Homepage von Außenministerium und dem Land Salzburg kofinanziert.

„Mein Name ist Tina Widmann. Ich bin Juristin, Pädagogin, Kinderbuchautorin“ – so beginnt der rund drei­minütige Clip, in dem Widmann ihre Arbeit beschreibt und das Engagement von Sebastian Kurz in der Integrationsarbeit als Staatssekretär und Außenminister lobt. „Tin­a ist dabei. Du auch?“, endet das musikuntermalte Video mit Türkis-Stich.

„ÖVP unterstützt ÖVP, welch Überraschung“, lautet ein Facebook-Kommentar unter dem Video. Denn Widmanns Agentur arbeitet nicht nur eng mit dem Außenministerium zusammen, Widmann war auch drei Jahre lang ÖVP-Landesrätin für Familie und Jugend in Salzburg (von November 2010 bis Juni 2013). Also eher keine „einfach­e Bürgerin“, die da der „Bewegung Kurz“ beigetreten ist.

Auch der SPÖ ist der Videoclip aufgefallen. Sie verweist auf Medienberichte aus dem Jahr 2014. Nach dem Ausscheiden Widmanns aus der Landesregierung wurden von der FPÖ Vorwürfe erhoben, dass Widmann als Landes­rätin einen Verein mit 124.000 Euro subventioniert hatte und danach 2014 dessen Obfrau wurde. Widmann hat die Anschuldigungen immer zurückgewiesen.