Von Matthias Reichle

Zams — Das Dokument ist 29 Seiten dick. Für ihre Stellungnahme hat die Bürgerinitiative „Lebenswertes Zams“ akribisch recherchiert und zahlreiche Argumente angeführt. „Unser Ziel ist nach wie vor, das Projekt dahingehend zu beeinflussen, dass die Dimensionen akzeptabel werden“, erklärt Anrainer Toni Zangerl. Seit fast einem Jahr kämpft der Bewohner des Ortsteils Unterengere mit Gleichgesinnten gegen ein geplantes Wohnprojekt der Wohnungseigentum Tirol auf Kirchengrund. Über 400 Unterschriften hatte die Gruppe 2016 gesammelt, um gegen das Vorhaben des gemeinnützigen Wohnbauträgers zu protestieren, der dort vier dreistöckige Wohnblöcke mit 35 Wohnungen errichten will.

Nachdem die Gemeinde zuletzt den Entwurf des Bebauungsplans zurückziehen musste — laut Bürgerinitiative „aufgrund grober Mängel“, laut Gemeinde Zams aufgrund „formaler Fehler“ —, liegt er nun erneut zur Begutachtung auf und soll Ende Juli beschlossen werden. Für Raumordnungsobmann Andreas Grüner von der Liste des Bürgermeisters „Gemeinsam für Zams - Tiroler Volkspartei“ ist ein Baustart im heurigen Jahr „theoretisch noch möglich“. Mit der Stellungnahme der Bürgerinitiative will man sich in der Ausschusssitzung am 24. Juli auseinandersetzen. Die Bürgerinitiative jedoch zieht das Projekt als Ganzes in Zweifel.

1. Zu viele Wohnungen: Eines ihrer Argumente ist, dass es am Wohnungsbedarf vorbeigehe, wie die Anrainer Martin Kecht und Andreas Derndler erklären. Zwischen 2001 und 2014 sei die Bevölkerungsentwicklung stagniert. In den letzten zwei Jahren stieg sie nur leicht. Laut raumplanerlicher Stellungnahme gibt es zwischen 2011 und 2021 einen Bedarf an 158 neuen Wohnungen. Mit dem, was gebaut und in der Innstraße geplant sei, würden jedoch bereits 201 Einheiten realisiert. Ein Überhang von 43 Wohnungen, wie Kecht vorrechnet.

Das kann Grüner aufgrund eigener Erfahrungen nach dem Vermieten einer Wohnung nicht glauben. Auch weil immer mehr Studenten nach Landec­k kommen. Das Bild sei ein anderes, als die Bürgerinitiative es zeichne, behauptet auch Bürgermeister Siggi Geiger. Auf der Wohnungs­werberliste stünden derzeit 120 Personen. Er spricht auch den Ausbau des KH Zams mit 500 neuen Jobs an — ein Argument, das die Initiative in Zweifel zieht. Die Mitarbeiter würden bereits jetzt eher pendeln.

2. Ortsbild: Dass das Projekt nicht dem typischen Ortsbild der Unterengere entspricht, wo es vor allem Einfamilienhäuser gibt, war stets ein Argument der Kritiker. Mit über neun Metern Höhe seien die Blöcke trotz Umplanungen zu hoch. Doch das Gesetz sei ein „Gummiparagraph“. Laut Grüner gibt es bereits jetzt in der Unterengere Gebäude in dieser Höhe. Dass sich das Ortsbild verändere, bringe die Zeit mit sich, betont er. Zammer anderer Ortsteile würden nicht verstehen, wieso die Unterengere hier eine Ausnahme bilden solle.

3. Lkw-Fahrten: Falsche Zahlen ortet die Bürgerinitiative rund um die angegebenen Lkw-Fahrten während der Bauzeit. Das Verkehrsgutachten spricht von 3500 Fahrten — in der Rohbauphase rund 23 Fahrten pro Woche —, die Anrainer gehen laut ihren Berechnungen von 20-mal so vielen aus. Sie rechnen mit bis zu 100 Fahrten pro Tag. Solche offensichtlichen Fehler würden laufend passieren, kritisiert die Gruppe. Man habe ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben, betont Raumordnungsausschussobmann Andrea­s Grüner. Die Ergebnisse hätte man selbst nicht überprüft. Er räumt ein, dass die Fahrten abweichen könnten, aber nicht so extrem. Die Belastung sei nicht wegzureden, aber zeitlich begrenzt.

4. Verkehr: Probleme ortet die Bürgerinitiative rund um die Zufahrt zum Wohnprojekt, vor allem bei der Kreuzung zur Bundes­straße. An manchen Stellen sei die Gemeindestraße nur 3,5 Meter breit und werde zudem als Schulweg genutzt — ein­e Gefahrenquelle. Eine neue Zufahrt­straße ist seit Beginn umstritten. Vor einem Jahr sei sie noch fix versprochen worden, inzwischen ist sie vom Tisch, so die Kritik. Hier widerspricht Raumordnungsobmann Grüne­r. Die Straße sei Teil des örtlichen Raumordnungskonzepts. Derzeit fehle allerdings die Zustimmung eines Grundeigentümers. Grüner hofft, die Straße nach Realisierun­g des Wohnprojekts in Angriff nehmen zu können.

5. Erst der Anfang? Laut der Bürgerinitiative liegen weitere Projekte bereits in der Schublade. Auf großen Grundstücken in der Nähe könnte bald Ähnliches realisiert werden. Nicht bekannt ist das in der Gemeinde. Raumordnungsausschussobmann Grüner glaubt allerdings, „dass mehrere abwarten und schauen, wie die Gemeinde tut, und dann Projekte einreichen, die ähnlich sind“.

6. Zu wenig Kommunikation. Die Gemeinde würde versuchen, das Projekt auf „Biegen und Brechen“ durchzuboxen, so die Bürgerinitiative. Versprochene Anworten auf ihre Fragen sei man schuldi­g geblieben. Kein anderes Bauprojekt sei mit so großem Aufwand vorbereitet worden, widerspricht BM Geiger.