Matrei i. O. – Schon seit Jahren sorgt die finanzielle Situation der Marktgemeinde Matrei in Osttirol für heftige Diskussionen. Die Aufsichtsbehörde prüft regelmäßig, mehr als 40 Millionen Euro an Schulden und Darlehensverpflichtungen wies die Gemeinde auf. Bürgermeister und VP-Bundesrat Andreas Köll geriet unter Druck, er musste zum wiederholten Male ein Sanierungskonzept vorlegen. Im Vorjahr spitzte sich der Streit mit der Bezirkshauptmannschaft Lienz zu, Matrei wurde die Aufnahme von 900.000 Euro an Darlehen für die Abwasserentsorgung versagt.

Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) bestätigte vorerst diese Entscheidung: Schließlich hatte Matrei bis Ende 2015 rund 90 Darlehen aufgenommen, die einen Gesamtschuldenstand von 21,3 Mio. Euro verursachten. Der jährliche Zinsendienst wurde mit 1,3 Mio. Euro beziffert. Jedes weitere Eingehen von Verbindlichkeiten bewerte das LVwG damals als unverhältnismäßig hohes finanzielles Wagnis. Dagegen erhob Andreas Köll erneut Beschwerde, der Verwaltungsgerichtshof kippte jetzt die Vorgehensweise der Vorinstanzen. Nicht nur die aktuelle Finanzsituation einer Gemeinde sei zu berücksichtigen, sondern eine Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Situation vorzunehmen, wird argumentiert.

Laut Verwaltungsgerichtshof wurde eine Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Situation von Matrei aber verabsäumt. Außerdem hätte eine nähere Auseinandersetzung mit den Argumenten der Gemeinde, wonach die Rückzahlung der gegenständlichen Darlehen durch Förderungen des Bundes abgedeckt sei, erfolgen müssen. Das ­LVwG muss jetzt wieder über die Darlehensaufnahmen befinden. „Es ist erfreulich, dass sich unsere Rechtsansicht über die Zulässigkeit der drei Kanaldarlehen durchgesetzt hat, deren Annuitäten mehr als zur Gänze aus Bundesförderungen bedeckt werden können“, ist BM Andreas Köll zufrieden und kann sich einen Seitenhieb auf die Tiroler Behörden nicht verkneifen. Auf den Rechtsstaat in Österreich, insbesondere auf die Höchstgerichte in Wien, könne man sich verlassen, „das hat man schon bei den Agrargemeinschaften gemerkt“, merkt er an.

Aufgrund von Sonderbedarfszuweisungen des Landes, u. a. 600.000 Euro im kommenden Jahr, verzichtet Matrei jedoch rückwirkend auf den größten Brocken der geplanten Darlehensaufnahme. „Das Landesverwaltungsgericht Tirol bzw. die BH Lienz müssen somit in einer neuerlichen Entscheidung nur mehr über 300.000 Euro befinden“, sagt Köll.

Und wie geht es Matrei derzeit generell? Die Finanzlage habe sich, so Köll, in den letzten zwei Jahren deutlich verbessert, 2016 und 2017 seien bereits wieder mehr als vier Millionen Euro an Gesamtverbindlichkeiten zurückbezahlt worden. „Alle 2016 noch teilweise ausgesetzten Darlehensannuitäten wurden zwischenzeitlich bezahlt und auch die Rückstände bei den Sozialbeiträgen größtenteils abgedeckt.“ Die Gesamtverpflichtungen – Schulden, Leasing und Haftungen – sollen Ende 2017 noch 32,3 Mio. Euro betragen. Darauf entfallen 18,8 Mio. Euro als direkte Darlehensschulden auf die Gemeinde, 12,3 Mio. Euro betragen die Haftungen gegenüber dem Abwasserverband. (pn)