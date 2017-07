Gesetze würden in Tirol so interpretiert, wie es gerade ins politische Konzept passe, kritisiert der Vorsitzende des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbands Georg Dornauer. „Wenn es um Promi-Wohnsitze in Kitzbühel geht, hat die Landesregierung kein Problem damit, Raumordnung und Grundverkehr auszuhebeln, beim Obernberger See wird hingegen das Verfahren unnötig verzögert.“ Die Weisung von Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) zum Hotelprojekt am Obernberger See sei politisch motiviert und völlig überflüssig gewesen. Dornauer: „Belegt wird das nun klar und deutlich durch die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes: Ein weiteres Gutachten sowie ein externer Sachverständiger wären demnach nicht notwendig gewesen.“ Dafür müssten die Steuerzahler jetzt 9000 Euro für einen Sachverständigen bezahlen.

Einmal mehr übt FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger heftige Kritik an der Tiroler ÖVP. „Ihr geht es ja nur um Machterhalt und nicht um die Sorgen und Nöte der Bevölkerung.“ Die FPÖ sei die einzige Partei, die keinen politischen Mitbewerber im Vorhinein ausschließe, Platter habe mit der schwarz-grünen Landesregierung Stillstand in Tirol zu verantworten. (pn)