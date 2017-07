Innsbruck – Zuletzt hat sich die Aufregung um die Vorbereitungen des Bundesheers für eine mögliche Assistenzleistung für Grenzkontrollen am Brenner wieder gelegt. Bekanntlich ließ Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SP) vor zwei Wochen vier Pandur-Radpanzer nach Tirol verlegen, außerdem könnten 750 Soldaten die Polizei bei der Grenzsicherung unterstützen.

Angesichts von 90.000 Flüchtlingen, die heuer über das Mittelmeer nach Italien gekommen sind, sieht das Innenministerium offensichtlich auch Handlungsbedarf. Überraschend hat sich für heute Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) in Tirol angesagt, er wird mit seinem Parteikollegen und Landeshauptmann Günther Platter über verstärkte Kontrollen im Grenzbereich sprechen.

Bereits seit gestern weilt Verteidigungsminister Dos­kozil in Tirol. Er absolviert heute einige offizielle Termine wie die Kommandoübergabe bei der 6. Jägerbrigade in Absam, dabei wird er sich über die Vorbereitungen des Heeres für die Asistenzleistung an der Grenze informieren. Politisch ist Tirol in den nächsten Stunden zumindest das sicherste Bundesland, gleichsam möchten SPÖ als auch ÖVP im Wahlkampf wohl ihre Sicherheitskompetenz unter Beweis stellen.

Platter forderte bereits gestern eine europäische Mission an den italienischen Küsten, um eine weitere Zuspitzung der Lage in Italien zu verhindern. Dass sich Österreich an der Brennergrenze auf alle Eventualitäten vorbereite, sei „verantwortungsvoll und richtig“, betonte er gegenüber der Austria Presseagentur. Mit Sobotka soll es einen Lokalaugenschein am Brenner geben, offensichtlich drängt Platter auf verstärkte Kontrollen im grenznahen Bereich. Derzeit sind 80 bis 100 Exekutivbeamte im Einsatz. Um die Schleierfahndung im Hinterland zu intensivieren, müsste ihre Zahl aufgestockt werden. Dafür benötigt es jedoch eine Verlagerung von Polizisten aus anderen Bundesländern auf den Brenner oder ein zusätzliches Personalpaket für Tirol.

Direkte Kontrollen an den Grenzen zu Italien sind nach wie vor kein Thema, notfalls könnte das im Vorjahr vorbereitete Grenzmanagement am Brenner innerhalb von 12 bis 24 Stunden aktiviert werden. Das Heer ist für den Tag X ebenfalls vorbereitet, wie Verteidigungsminister Doskozil verlauten ließ. (pn)