Gestern Abend gab es eine gemeinsame Vorstandssitzung der ÖVP-Bezirksparteivorstände von Kitzbühel und Kufstein. Dabei ging es um die möglichen Kandidaten für die Nationalratswahl im Wahlkreis Unterland. Dabei spitzt es sich zu: Nicht überall wird gern gesehen, dass Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter auch Spitzenkandidat auf der Wahlkreisliste ist. Der bisherige Nationalrat Josef Lettenbichler hat nach wie vor gewichtige Fürsprecher. Das wirkt sich auch auf die vom Arbeitnehmerbund AAB forcierte Landtagsabgeordnete Bettina Ellinger aus. Die Kitzbüheler ÖVP tendiert nämlich eher zu Lettenbichler. Auch – und das ist pikant – AAB-Bezirks­obmann Paul Sieberer. Die Reihung wird letztlich am 16. August vorgenommen, sie hat heuer aber nur bedingt Aussagekraft, schließlich kann sie durch die Vorzugsstimmen auf den Kopf gestellt werden. Wobei der Bauernbund mit seiner Mobilisierungskraft innerhalb der Partei „gefürchtet“ wird.

Sorgen um die Justizanstalt Innsbruck macht sich indessen FPÖ-Chef Markus Abwerzger: Für ihn muss das Problem der personellen Unterbesetzung bei der Justizwache gelöst werden. „Seit Jahren fehlt Personal, Justizminister Wolfgang Brandstetter (VP) sollte endlich handeln. Schon öfters hat er bei Besuchen in Innsbruck personelle Maßnahmen angekündigt, aber bisher nichts umgesetzt“, meint Abwerzger.

In Anwesenheit von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, Militärkommandant Herbert Bauer und Landesrat Johannes Tratter erfolgte gestern in Absam die Kommandoübergabe in der 6. Jägerbrigade. Brigadier Peter Grünwald übergab die Führung an den gebürtigen Villacher Oberst Wolfgang Weichselberger.

Kein Verständnis hat FPÖ-Nationalrat Gerald Hauser für die Politik des Landes im Zusammenhang mit Matrei in Osttirol. „Das Land Tirol hat die finanzielle Lage mutwillig verschärft“, sagt Hauser. Matrei habe vom Land in den Jahren 2013 bis 2016 2,472.938 Euro an Bedarfszuweisungen erhalten. 2015 wären der Marktgemeinde 862.350 Euro zugestanden. Aber, so Hauser: „Im Vorjahr hat Matrei überhaupt nur noch 190.920 Euro Bedarfszuweisungen erhalten, die Gemeinde musste aber 256.122,70 Euro Landesumlage abliefern.“ Die Matreier seien wohl abgestraft worden, weil sich ihr Bürgermeister Andreas Köll gegen die Natura-2000-Ausweisungen gewehrt habe. (pn)