Von Peter Nindler

Innsbruck –Oft wurde über mangelnde Inhalte und Aktivitäten für die Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino diskutiert. Doch die sind vielfältig und umfangreich. Im Gegensatz dazu schwelgt die Politik am liebsten in Sonntagsreden, das Interesse in den drei Landtagen für die Europaregion ist hingegen bescheiden. Das geht aus einer vorliegenden Bewertung über die Umsetzung der in den Alpbacher Euregio-Labs der seit 2014 gemachten Vorschläge und Ideen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hervor. Lediglich 26 der 106 Abgeordneten aus Innsbruck, Bozen und Trient beteiligten sich an der vom Institut für Föderalismus und vom Managementcenter Innsbruck durchgeführten Studie.

Diese politische Gleichgültigkeit spiegelt auch den Zustand der Dreierlandtage wider, die über politischem Ausflugstourismus nicht hinauskommen. Die Schlussfolgerung in der Evaluierung der Alpbacher Anregungen fällt dementsprechend unvorteilhaft für die Politik aus: „Ein weiterer Mangel ist, dass die institutionelle Entwicklung der Europaregion nicht mit den vielfältigen inhaltlichen Ideen und Projekten Schritt hält“, heißt es in der Zusammenfassung. Die Aktivitäten in der Europaregion werden allerdings als „vielfältig und beeindruckend“ beurteilt und deshalb eine stärkere Bündelung sowie Steuerung der Ideen vorgeschlagen.

Unterhalb der Ebene der drei Landeshauptleute, auf die sich die politische Europaregion derzeit hauptsächlich konzentriert, herrscht akuter Handlungsbedarf. Inoffiziell wird bereits seit Jahren über neue Formen der gemeinsamen Willensbildung diskutiert, der Dreierlandtag erweist sich als kaum noch handlungsfähig und hat sich bürokratisch selbst gefesselt.

Seit Mai des Vorjahres liegt bereits ein Antrag der SPÖ auf Neuausrichtung im Tiroler Landtag, er wurde aber bereits zum zweiten Mal im Ausschuss für Föderalismus und Europäische Integration ausgesetzt. Offenbar haben sowohl die der Landtagspräsidenten wie auch die Landtage selbst noch keine konkreten Vorstellungen, wie es weitergehen soll.

Politische Gleichgültigkeit

Wohin steuert die Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino? Eine in der Vorwoche veröffentlichte Studie der Europäischen Akademie in Bozen (Eurac Research) zur Flüchtlingspolitik zeigt auf, „dass die Basis für eine gemeinsame euroregionale politische Strategie fehlt“. Jetzt liegt eine Bewertung über die Umsetzung der in den so genannten „Euregio-Labs“ in Alp­bach gemachten Vorschläge, Ideen und Anregungen vor. Seit 2014 sind diese Denkfabriken in das Europäische Forum in Alpbach eingegliedert, sie zielen auf eine Stärkung des Zusammenhalts sowie des Fortschritts in der Euregio. 2014 wurden „Fortschritt und Stillstand“ beleuchtet, ein Jahr später Integration und Ausgrenzung“, im Vorjahr „Wirtschaft sowie Innovation“ und heuer befassen sich die Experten mit der „nachhaltigen Mobilität in alpinen Regionen“.

Der Leiter des Föderalismusinstituts Peter Bußjäger und Siegfried Walch vom Management Center Innsbruck haben in ihrer Expertise analysiert, inwieweit die Vorschläge des Euregio-Labs von den führenden politischen Vertretern der Europaregion aufgegriffen wurden und in das politische Leben eingeflossen sind. Die Ergebnisse dokumentieren zwei Entwicklungen: Die gemeinsamen Aktivitäten in der Euregio sind vielfältig, zahlreiche Projekte wurden in die Wege geleitet und die Bevölkerung profitiert davon ebenfalls wie von besseren Verkehrsanbindungen oder dem geplanten EuregioFamilyPass.

Auf der politisch institutionellen Ebene herrscht unter der Ebene der drei Landeshauptleute Günther Platter (Tirol), Arno Kompatscher (Südtirol) und Ugo Rossi (Trentino) jedoch Stillstand. Unabhängig von der vorliegenden Evaluierung waren die beiden letzten Dreierlandtage in Schwaz und Trient Ausdruck der institutionellen Krise der Europaregion. Sichtbar wird sie bei der Evaluierung.

Von 106 Landtagsabgeordneten in den drei Landesparlamenten haben nur 26 auf Fragen zu ihrem Wissen über die Euregio und den in Alpbach veranstalteten Euregio-Labs geantwortet. Wobei die Rücklaufquote im Bundesland Tirol mit 14 am höchsten war. In Südtirol beteiligten sich sieben Mandatare, in Trient vier und ein ausgefüllter Fragebogen ließ sich nicht zuordnen. So gesehen haben sich lediglich 26,4 Prozent der Landespolitiker aus allen drei Landesteilen aktiv mit der Euregio befasst. Das passt ins Bild der Dreierlandtage, die politische Europaregion bzw. der Europäische Verbund territorialer Zusammenarbeit (EVTZ) wird von den Landeshauptleuten zusammengehalten. Dahinter offenbart sich eine gewisse Halbherzigkeit.

Die Schlussfolgerung von Bußjäger und Walch fällt dementsprechend ernüchternd aus: „Ein weiterer Mangel ist, dass die institutionelle Entwicklung der Europaregion nicht mit den vielfältigen inhaltlichen Ideen und Projekten Schritt hält.“ So fehle es an einem Gesicht nach außen ebenso wie an Konzepten zu einer stärkeren Bürgerbeteiligung. Bereits vor drei Jahren wurde ein Euregio-Präsident vorgeschlagen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Alltag noch sichtbarer zu machen und politische Aktivitäten besser zu koordinieren.

Inhaltlich gibt es, was Aktionen, Programme und Vorhaben betrifft, hingegen eine durchaus positive Einschätzung. So wird die Europaregion als Impulsgeber für viele Projekte bezeichnet, die den Zusammenhalt in der Euregio fördern und zu einem Überwinden der Grenzen beitragen. Verbesserungswürdig sei jedoch die Verankerung der Alpbacher Initiativen („Labs“) in den Köpfen der politischen Akteure und die Wertschätzung gegenüber den Mitgliedern der Denkfabriken. Hier mangelt es an positiven Signalen, die Experten werden danach kaum in vertiefende Prozesse eingebunden.

Angesichts der Fülle von Aktivitäten wird eine Bündelung und Steuerung in Richtung Leuchtturmprojekte angeraten. Die Expertise bestätigt insgesamt die aktuelle Befindlichkeit mit und in der Europaregion. Zum einen werden viele Maßnahmen gesetzt, damit die 1,8 Millionen Menschen in der Euregio darin einen Mehrwert erkennen. Andererseits beschränkt sich die politische Europaregion auf einige wenige Entscheidungsträger. Eine institutionelle Reform dürfte deshalb unausweichlich sein wie auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Dreierlandtag, der sich in dieser Form augenscheinlich überlebt hat.