Stumm – 24 Jahre lang prägte Alois Fasching als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde Stumm, bis er 2016 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für das Amt kandidierte. Am Sonntag verstarb der Altbürgermeister und Ehrenbürger von Stumm nach schwerer Krankheit.

Fasching wirkte jahrzehntelang in der Kommunalpolitik seiner Heimat mit. 1974 zog er erstmals in den Gemeinderat ein. Von 1980 an war er zwölf Jahre lang Bürgermeister-Stellvertreter, 1992 wurde der SPÖ-Politiker dann zum Bürgermeister gewählt. Unter seiner Führung wurde u. a. das Freibad errichtet, der Kindergarten neu gebaut und die Neue Mittelschule erweitert, deren Verbandsobmann er 24 Jahre lang war. Dem kontaktfreudigen Familienvater waren die Vereine für ein gesellschaftliches Miteinander sehr wichtig. Er war Vorstandsmitglied des Sozial- und Gesundheitssprengels sowie in zahlreichen weiteren Verbänden. Neben der Politik galt seine Leidenschaft der Blasmusik. Alois Fasching war langjähriger Obmann und Ehrenmitglied der Musikkapelle Stumm sowie Mitglied der Bürgermeisterkapelle.

Morgen findet um 14 Uhr in der Pfarrkirche Stumm seine Verabschiedung statt. (ad)