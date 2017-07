Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Brenner. Eigentlich ist an der österreichisch-italienischen Grenze derzeit alles ruhig. Die Anzahl der Aufgriffe von unerlaubt eingereisten Personen bewegt sich mit täglich 15 bis 25 auf Vorjahresniveau und die Zusammenarbeit zwischen der österreichischen und der italienischen Exekutive funktioniert besser denn je. Trotzdem: Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) formulierte es gestern bei einem Lokalaugenschein mit Landeshauptmann Günther Platter (VP) und Landespolizeidirektor Helmut Tomac am Brenner vielsagend: „Als Innenminister glaube ich das Beste, aber gleichzeitig muss ich auf das Schlechteste vorbereitet sein.“

Es sind die 90.000 Anlandungen in Italien im heurigen Jahr, die widersprüchlichen Aussagen zur Ausstellung von temporären EU-Visa für rund 200.000 Migranten und die Drohung des Flüchtlingsrats, 100.000 Einwanderer zum Brenner zu bringen, die den heimischen Politikern Sorgen bereiten. Auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SP). Er weilt seit Sonntag in Tirol und spricht gegenüber der TT von besorgniserregenden Zahlen in Italien. Einmal mehr kritisiert er das Versagen der EU. „Es benötigt dringend den Schutz der Außengrenzen und Verfahrenszentren in Nordafrika.“ Auf die Frage, ob er wie vor zwei Wochen mit zeitnahen Grenzkontrollen am Brenner rechne, antwortete der Verteidigungsminister mit einem Verweis auf Innenminister Sobotka: „Dass die Ausgleichsmaßnahmen am Brenner jetzt verstärkt werden, beweist doch, dass sich die Lage zuspitzt.“

Zurück am Brenner beurteilt Sobotka die Situation insgesamt als stabil: „Das kann sich allerdings rasch ändern. Mittelfristig rechne ich aber nicht mit Grenzkontrollen.“ Vorerst und vorbeugend wird die Schleierfahndung ausgedehnt und das Personal der Exekutive im Grenzbereich von 80 auf 100 aufgestockt. LH Günther Platter will das auch als Signal an Italien und die EU verstanden wissen. „Ein Durchwinken wird von uns nicht akzeptiert, dann sind Grenzkontrollen unausweichlich.“ Dass Hilfsorganisationen ankündigen, Flüchtlinge mit Bussen und Autos an den Brenner bringen zu wollen, sei eine „Drohung, die so nicht zu akzeptieren ist“.

In dem mehrstufigen Grenzmanagement – bei Grenzkontrollen am Brenner würden mehr als 295 Beamte zum Einsatz kommen und notfalls eine technische Infrastruktur (Grenzzaun) errichtet werden – spielt das Bundesheer ebenfalls eine wichtige Rolle. Verteidigungsminister Doskozil erklärte am Montag, dass das Militär mit 750 Soldaten und dem notwendigen Gerät auf den Assistenzeinsatz vorbereitet sei. „Das wurde vor zwei Wochen ziemlich missverstanden. Wir haben lediglich die Gerätschaft nach Tirol gebracht, aber keine Panzer am Brenner stationiert.“ Für den Fall, dass das Inneministerium die Assistenzleistung anfordert, sei man jedenfalls vorbereitet, so Doskozil.

Insgesamt bereitet sich Tirol in Zusammenarbeit mit dem Innen- und Verteidigungsministerium auf ein aktives Grenzmanagement vor. Dazu zählen bauliche Maßnahmen am Brenner, die Errichtung einer Kontrollstelle für Reisezüge und eben die Schleierfahndungen. Dass die beinahe täglichen Ankündigungen etwas mit dem Wahlkampf für die Nationalratswahl am 15. Oktober zu tun hätten, weisen sowohl Sobotka als auch Doskozil zurück. An erster Stelle stehe die Sicherheit der Bevölkerung, heißt es. Nicht der Wahlkampf.

Für Sobotka und Platter war am Brenner jedoch eines klar: Die Mittelmeerroute müsse rasch geschlossen und Fährverbindungen sollten unterbunden werden. Das bekräftigte gestern auch Außenminister Sebastian Kurz (VP) nach dem EU-Außenministerrat in Brüssel. Es müsse sichergestellt werden, dass die Rettung aus dem Mittelmeer nicht mehr mit einem Ticket nach Mitteleuropa verbunden sei. „Wenn wir das tun würden, würde sich kaum jemand überhaupt auf den Weg nach Libyen machen.“ Überdies kommt für ihn ein Weiterwinken von Flüchtlingen Richtung Norden nicht in Frage. „Notfalls werden wir die Brenner-Grenze schützen“, kündigt Kurz an.