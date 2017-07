Von Denise Daum

Innsbruck – Neun Monate vor den Gemeinderatswahlen in Innsbruck scheint so weit alles klar zu sein: Die Innsbrucker Fraktionen überlassen Christine Oppitz-Plörer ihren Bürgermeistersitz nicht kampflos. Die grüne Basis hat Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider abgesetzt und Georg Willi zum Spitzenkandidaten erkoren. Die SPÖ hat die Quereinsteigerin Irene Heisz als Nummer eins aus dem Hut gezaubert, für die FPÖ geht nach der großen Wiedervereinigung der Liste Rudi Federspiel mit den Blauen Federspiel ins Rennen.

Und die ÖVP? Ja, was macht die ÖVP? Sie ist aus der Wahl 2012 als stimmenstärkste Partei hervorgegangen und musste trotzdem die ersten vier Jahre die Oppositionsbank drücken, bevor sie Ende 2015 von Oppitz-Plörer in die Regierung geholt wurde.

Bislang hat sich die Stadt-ÖVP nicht deklariert und ein Geheimnis daraus gemacht, mit welchem Spitzenkandidaten sie in die Wahl gehen will. Sind die Schwarzen gar wieder auf der Suche nach einem Überraschungskandidaten, den sie kurz vor der Wahl präsentieren, so wie 2012 Christoph Platzgummer?

Glaubt man den sich hartnäckig haltenden Gerüchten in der Landeshauptstadt, soll die ÖVP nicht auf der Suche nach dem Superkandidaten sein, sondern vielmehr mit dem Gedanken spielen, ohne eigenen Bürgermeisterkandidaten in die Wahl zu gehen und dafür Christine Oppitz-Plörer zu unterstützen. Die Bürgermeisterin könnte sich dadurch erkenntlich zeigen, dass sie die ÖVP jedenfalls in die Regierung holt – so sie denn die Wahl wieder gewinnt.

ÖVP-Stadtparteiobmann Franz Gruber erklärt auf Nachfrage der TT, dass er diese Gerüchte „natürlich“ kenne. „Die ÖVP und Für Innsbruck haben bekanntlich gemeinsame Wurzeln, unterscheiden sich aber deutlich in Personen und Programm. Das bleibt auch so, wir werden daher 2018 eigenständig für den Gemeinderat und das Bürgermeisteramt kandidieren.“ Mit welchem Spitzenkandidaten die ÖVP ins Rennen geht, wird weiterhin nicht verraten. Diese Entscheidung soll erst im Herbst getroffen werden.

Auf die Frage, ob er denn Spitzenkandidat sein will, antwortet Gruber ausweichend: „Ich greife der demokratischen Entscheidung in meiner Partei nicht vor.“ Nur so viel: Politikmüde sei er noch nicht.

Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer will die Gerüchte auf Nachfrage nicht kommentieren.