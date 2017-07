Von Thomas Ploder

Sölden – „Sölden hat keine gewidmeten Freizeitwohnsitze“, schickte Söldens Bürgermeister Ernst Schöpf in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates voraus, „das heißt aber nicht, dass es sie nicht faktisch gibt“. Das Thema der Freizeitwohnsitze beschäftigt seit Langem die Tiroler Landes- und Gemeindepolitik. Weil Widmungen nur in begründeten Einzelfällen erfolgen, versuchen einzelne Investoren immer wieder, Schlupflöcher zu finden.

In der 2016 abgelaufenen Periode probierte der Gemeinderat von Sölden, durch eine Vertragsraumordnung das Entstehen „versteckter Freizeitwohnsitze“ zu verhindern. Im Zuge eines Immobiliengeschäftes wurde diese Vorgehensweise allerdings per Gerichtsurteil aufgehoben. Zwischenzeitlich besteht bei weiteren laufenden Verfahren, in denen Antrag auf Streichung gestellt wurde, die Frage nach der weiteren Vorgehensweise.

Im Sinne der Gleichbehandlung stellte Gemeindevorstand Stefan Brugger den Antrag, auch ohne entsprechenden Antrag die Vorgaben zur Vertragsraumordnung bei allen laufenden Verfahren ersatzlos zu streichen. Die Gemeinderäte Johann und Thomas Grüner vertraten hingegen die Meinung, nach dem Beispiel anderer Tiroler Gemeinden eine rechtskonforme Variante zu beschließen. „Eine Neuregelung wird angedacht und in einer informellen Sitzung des Gemeinderates diskutiert“, betonte hierzu BM Schöpf, „Schnüffelei bis zum Exzess soll man von Bürgermeistern allerdings nicht verlangen, wir leben in einem vereinten Europa und es soll auch Tiroler geben, die am Gardasee Immobilien besitzen.“

Wie BM Schöpf dazu weiter ausführte, wolle er keinesfalls eine Lockerung bestehender Regelungen und sehe die Verpflichtung, „in Widmungsverfahren in Zukunft noch genauer hinzusehen“. In einer erweiterten Bauausschusssitzung unter Einbindung aller Gemeinderäte will man hierfür die Weichen stellen.

Mit 13:2 Stimmen beschloss der Gemeinderat gegen die Stimmen von GR Johann Grüner und GR Thomas Grüner die Aufhebung aller bisherigen Bestimmungen der Vertragsraumordnung.