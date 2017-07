Von Claudia Funder

Lienz – Bei den aktuell hohen Temperaturen lässt man den Tag gern im Freien ausklingen. Sommerzeit ist Open-Air-Zeit. Auch in der Lienzer Innenstadt herrscht am Abend Geselligkeit, Veranstaltungen und Feste mit Live-Sound lotsen viele Besucher auf die Plätze und in die Gassen.

Des einen Freud, des anderen Leid. Das Ausmaß der Beschallung führt immer wieder zu Ärger bei den Anrainern.

Im Lienzer Gemeinderat sorgte das Thema bereits wiederholt für Debatten. Ein Prof­i wurde zu Rate gezogen, der ein Gutachten ausarbeiten sollte.

Der österreichweit anerkannte Lärmexperte Christop­h Lechner vom Amt der Tiroler Landesregierung warf nun ein prüfendes Auge und wohl auch ein Ohr auf die Situation in der Innenstadt und erstellte ein lärmtechnisches Gutachten zu Events.

Das Ergebnis wurde am Dienstagabend im Rahmen der Lienzer Gemeinderatssitzung präsentiert. Lechner gab zu Beginn einen Einblick in die rechtlichen Grundlagen, die im Tiroler Veranstaltungsgesetz verankert sind. Er sprach über Auswirkungen von Lärm auf Gesundheit und Wohlbefinden. Zum Schutz der Besucher gelte etwa für den Publikumsbereich ein Grenzwert von 93 Dezibel, bei Pop- und Rockkonzerten dürfe dieser 100 Dezibel nicht übersteigen. Zudem sei Gratis-Gehörschutz anzubieten.

Wie bewertet der Fachmann die Veranstaltungen in Lienz? Ein kleiner Auszug: Die Begrenzung des Geschehens auf dem Hauptplatz und in der BORG-Arena mit Konzerten, Volkstanzgruppen und Musikkapellen ist in Ordnung, sie finden nicht in der Nacht statt. Bei den abendlichen Dienstagskonzerten auf dem Hauptplatz empfiehlt der Lärmexperte jedoch die Beschränkung auf Tagzeit, sprich bis 22 Uhr. Und die Lautstärke sei hier moderat zu halten.

Für den „Dolomitenmann“, der an zwei Tagen hintereinander mit nächtlichen Musik­acts über die Bühne geht, empfiehlt der Experte an nur einem Tag Veranstaltungsbetrieb in der Nacht. Bei den Konzerten an der alten Stadtmauer sei die Jahresdosis in einem Ausmaß gegeben, dass die Richtwerte überschritten werden. Eine Entscheidung, wann die Events enden, sei nötig. „Hier besteht Handlungsbedarf“, sagt Lechner. In der Zwergergasse entspreche die Jahresdosis dem Richtwert, auch das Messinggassenfest sei problemlos. Und die Reduzierung des Maibaumfestes auf einen Tag war richtig.

GR Christian Steininger (VP) sprach die wirtschaftliche Komponente an: „Die Region lebt von diesen Veranstaltungen. Sie sind ein Gewinn und werden auch von Freiwilligkeit und Idealismus getragen.“ BM Elisabeth Blanik (SP) erklärte: „Es geht um den Schutz der Veranstaltungen, aber auch um die Rechtssicherheit für die Stadt, welche die Genehmigungen erteilt.“

Unklar ist noch, wie der Schallpegel in Zukunft gemessen werden und wie genau die Kontrolle ausschauen soll.