Lienz – Bei der Lienzer Gemeinderatssitzung am Dienstag stand der Bericht über den Projektstand der Arbeitsgruppe Hochstein auf der Tagesordnung. Es geht um die Suche nach einer machbaren Lösung für den Berg. In einer ersten Phase des vom Gemeinderat beschlossenen Entwicklungsprozesses befassten sich die direkt Betroffenen am Hochstein wie etwa Wirtschaftstreibende, Gastwirte und Agrargemeinschaften mit möglichen Zukunftsszenarien. Gesteuert wird die Gruppe vom Ausschuss für Wirtschaft und Standortentwicklung. Man traf sich bisher zu zehn Arbeitssitzungen, zudem stand eine Exkursion nach Bruneck am Programm. 23 Personen haben sich an diesem Prozess beteiligt.

Stärken und Ressourcen des Lienzer Hausberges wurden definiert. Pluspunkte sind etwa die Nähe zur Stadt, der Hochstein als Aussichtsberg und die Familienfreundlichkeit. Wandlungsprozesse in anderen Skigebieten wurden angeschaut. Aus den Analysen wurden 30 Projekte aus fünf Themenfeldern herausgefiltet, die nun auf ihre Realisierbarkeit geprüft werden.

Nach Abschluss der ersten , sehr intensiven Prozessphase werden auch politische Mandatare in den Kreis geholt. Nun gilt es abzustecken, mit welcher Strategie man in die Zukunft gehen kann. Im kommenden Winter wird es noch Normalbetrieb am Hochstein geben. „Aber dann muss es ein Konzept geben“, erklärte BM Elisabeth Blanik.

Ein Dringlichkeitsantrag der FPÖ-Mandatare betreffend Hochstein-Vollausbau und Erstellen eines Strategiepapiers lief im Gemeinderat übrigens ins Leere. „Wir sind tätig und sehen keinen Grund, diesen Antrag zu unterstützen“, so die Bürgermeisterin über die Entscheidung der SP-Fraktion. „In der Arbeitsgruppe gibt es Raum genug, um auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse und des Datenmaterials konstruktiv weiterzuarbeiten“, erklärte auch GR Gerlinde Kieberl (GUT).

Für den Dringlichkeitsantrag hoben bei der Abstimmung nur die zwei FPÖ-Mandatare die Hand, die ÖVP-Gemeinderäte enthielten sich der Stimme. Die Mandatare von SPÖ, GUT und LSL stimmten dagegen. (func)