Von Eva-Maria Fankhauser

Pill – Das Wasser aus dem Wasserhahn muss nicht nur schmecken, sondern soll auch die richtigen Werte aufweisen. Wie die Werte in Pill aussehen, das würde Georg Ringler gerne wissen. Doch die Einsicht sei in der Gemeinde ein Katz-und-Maus-Spiel.

„Vor einigen Jahren wurde mir eine schriftliche Kopie der aktuellen Wasserwerte verweigert. Ich müsste persönlich vorbeikommen zur Einsichtnahme. Fotografieren nicht erlaubt“, sagt Ringler. Sich die Werte alle zu merken und dann abzugleichen, sei kaum möglich. „Damals habe ich gegen die Bürokratie aufgegeben“, sagt der Piller.

Warum man die Werte seitens der Gemeinde nicht auf der Homepage veröffentlicht, versteht Ringler nicht. Er möchte Jahr für Jahr sehen, wie die Wasseranalyse ausfällt. „Ich habe das Recht zu wissen, was in unserem Wasser drinnen ist. Was hat unser Bürgermeister zu verbergen?“, fragt er.

Nichts. Das Wasser sei in Ordnung, sagt BM Hannes Fender auf Anfrage der TT. Er verstehe die Reaktion des Bürgers nicht. „Die Werte sind auf der Gemeinde einsehbar. Es gibt eine jährliche Untersuchung und die Werte sind optimal“, sagt Fender. Diese auf der Homepage oder in der Gemeindezeitung zu veröffentlichen, ist für den Ortschef kein Muss.

Laut Land Tirol seien die Gemeinden dazu verpflichtet, über gewisse Schadstoffwerte in Bezug auf das Trinkwasser zu informieren. Dies könne über verschiedene Wege passieren. Ob dies via Wasserabrechnung oder im Gemeindeblatt geschehe, spiele keine Rolle. Diese Werte seien in Tirol aber in der Regel im grünen Bereich. Alle anderen Werte sowie Details könne man laut der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes schriftlich anfordern.