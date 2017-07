Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Knalleffekt bei den Blauen in Jenbach: Vizebürgermeister Michael Trenkwalder tritt aus der FPÖ aus und wird künftig als parteifreier Mandatar im Jenbacher Gemeinderat agieren. Seit der letzten Gemeinderatswahl ist die FPÖ mit fünf Sitzen im Gemeindeplenum vertreten.

„Zu diesem Entschluss bin ich nach reiflicher Überlegung gekommen. Ich bin nämlich in die Kommunalpolitik gegangen, um etwas in unserem Ort zu verändern und eine Stimme für die Bürger zu sein. Derzeit haben wir aber mehr Arbeit, uns gegenseitig den Schwarzen Peter zuzuschieben, als konstruktiv zu arbeiten. Das ist aber nicht mein Arbeitsstil. Deshalb gehe ich nun meinen Weg als Vizebürgermeister weiter – aber fraktionsfrei“, erklärte gestern Michael Trenkwalder, der im Laufe des Tages per E-Mail die FPÖ von seinem Schritt verständigte.

Was ihn bei seiner Arbeit im Gemeindeplenum besonders nerve, seien ständige Querschüsse der FPÖ gegen den Bauamtsleiter der Gemeinde, sagte er im TT-Gespräch. „Da ich die ganzen Streitereien und Anfeindungen nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, fiel meine Entscheidung so aus. Ich für meinen Teil werde meine politische Arbeit kritisch, sachlich und im Interesse aller Bürger fortsetzen“, betont der nun fraktionslose Vizebürgermeister. Funktionen in der Bezirkspartei und in der Ortspartei habe er schon zurückgelegt.

Kritik gibt es von Trenkwalder aber auch nach oben. Er sei nicht bereit, als Marionett­e für den Machterhalt so mancher FPÖ-Politiker zu agieren, sagt der 42-Jährige ohne großes Poltern. Er sei ein Mensch, für den Handschlagqualität eine sehr hohe Bedeutung habe. Beim FP-Bezirkstag habe man aber bewiesen, dass genau diese für die Obrigkeit keine Gültigkeit habe.

Als Fraktionsloser ist Michael Trenkwalder im Jenbacher Gemeinderat nicht alleine. Barbara Wildauer gehört nicht mehr der VP-Fraktion an, BM-Kandidat Martin Unterleitner (SP) hat seine Partei schon früher verlassen.