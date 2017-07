Von Matthias Reichle

Landeck – „Österreichweit fehlen 70 Frauenhausplätze – die Hälfte davon in Tirol“, spricht die Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Selma Yildirim einen Mangel an, der für viele betroffene Frauen eine Katastrophe ist. Vor allem in den drei westlichen Bezirken Imst, Reutte und Landeck. Es gibt hier nämlich keine Notunterkunft, die den Frauen, die von Gewalt in der Familie betroffen sind, jene Betreuung zusichert wie in den Frauenhäusern im Innsbrucker Raum. In Landeck gibt es eine unbetreute Notwohnung, die zwei Drittel der Zeit in Anspruch genommen wird, und vom verstorbenen Landecker Bürgermeister Bertl Stenico initiiert worden war.

„In Tirol konnten im vergangenen Jahr 200 Frauen nicht aufgenommen werden“, verdeutlicht sie die aktuellen Missstände anhand von Zahlenmaterial. Jede fünfte Frau werde in ihrem Leben Opfer von sexueller oder körperlicher häuslicher Gewalt.

„Gewalt macht keinen Unterschied bei den Regionen“, betont auch die Chefin der SPÖ-Frauen im Bezirk Imst, Alexandra Zolitsch. „Frauenhäuser sind Rettungsinseln, wo Frauen und Kinder Schutz finden. Ich finde es schlimm, dass wir so etwas nicht haben“, erklärt auch Brigitte Trotzmüller (SPÖ-Frauen Landeck). „Es wird uns schon viele Jahre versprochen.“

In einem Antrag im Juni-­Landtag hat die SPÖ die Landesregierung nun aufgefordert, einen flächendeckenden Gewaltschutzplan für Tirol auszuarbeiten. „Seit 2013 wird der Neu- und Ausbau des autonomen Frauenhauses versprochen. Immer noch ist kein Spatenstich erfolgt“, so Yildirim, die hier eine Verzögerungstaktik vermutet. Sie bezeichnet das Oberland darüber hinaus als „Notstandsgebiet“. Die Zahlen würden für sich sprechen. Die Interventionsstelle verzeichnete 2015 tirolweit 1051 Anfragen. Es erfolgten 460 polizeiliche Betretungsverbote für Gewalttäter. In Land­eck waren es 20 Fälle.

Aus dem Büro von Soziallandesrätin Christine Baur bestätigt man zeitliche Verzögerungen beim Bau eines neuen Frauenhauses im Raum Innsbruck. Der Grund seien bautechnische Fragen und Fragen rund um Finanzierung und Betrieb. In Abstimmung mit dem Bauträgern soll es noch im Herbst einen Spatenstich geben. Der Ort wo die Einrichtung realisiert wird, wird aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben.