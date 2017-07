Innsbruck, Bozen – Die Flüchtlingskrise und der Brenner: Politisch, rechtlich und kontrolltechnisch steht der Grenzübergang zwischen dem Bundesland Tirol und Südtirol beinahe täglich im Blickpunkt. So auch gestern. Der Grund sind die Anlandungen von Flüchtlingen in Italien. 93.200 waren es im heurigen Jahr, um 16,7 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2016. 200.000 Migranten werden derzeit in Italien in Hotspots und Asyleinrichtungen versorgt. Das führte in den vergangenen Tagen zu intensiven Debatten. Innenminister Wolfgang Sobotka (VP), LH Günther Platter (VP) und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil sowie Außenminister Sebastian Kurz signalisierten Rom, dass Österreich nicht vor Grenzkontrollen zurückscheuen werde, sollte es zu einer unkontrollierten Migrationsbewegung Richtung Brenner kommen.

Politisch: Italiens Außenminister Angelino Alfano war bei seinem gestrigen Besuch in Bozen bemüht, die gute Zusammenarbeit mit Österreich als Argument gegen mögliche Grenzkontrollen am Brenner ins Treffen zu führen. Gleichzeitig hofft er, dass die wahlkampfbedingten Töne in Österreich enden werden. Heute trifft er übrigens in Wien seinen österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz. Südtirols LH Arno Kompatscher erklärte, dass es nach mehreren Aussprachen und Treffen in Rom und in Südtirol im Vorjahr gelungen sei, die Errichtung einer Mauer oder eines Grenzzauns am Brenner zu vermeiden.

Harsche Kritik übten hingegen am Mittwoch Grüne und NEOS an Kurz. Die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek warnte davor, die langjährigen guten Beziehungen mit Italien aus innenpolitischen Motiven mit Wahlkampfgetöse zu belasten. NEOS-Klubobmann Niki Scherak hält nationale Alleingänge in der Migrationskrise für falsch.

FP-Europaparlamentarier und Generalsekretär Harald Vilimsky traf sich indessen in Bozen mit Vertretern der rechtsgerichteten Lega Nord. „Wären FPÖ und Lega Nord derzeit in der Regierung, würden Heer und Polizei in Italien und Österreich bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung zusammenarbeiten“, meinte Vilimsky.

Kontrollen: Die Situation am Brenner ist nach wie vor unverändert, wobei bei Kontrollen in Bussen eine steigende Tendenz von illegal einreisenden Personen festgestellt wird. Täglich sind es insgesamt 15 bis 25, die deutsche Polizei schickt rund fünf bis zehn täglich zurück. Ein Schwerpunkt der Kon­trolltätigkeit ist die Überwachung des Zugverkehrs, insbesondere der täglich etwa 85 Güterzüge. In Deutschland wird es in den nächsten vier Tagen zudem intensive Kontrollen der Güterzüge geben.

Rechtlich: Deutschland kontrolliert seit September 2015 die Binnengrenze zu Österreich, begründet wird dies mit der Schließung der Balkanroute. Auch in Österreich sind Grenzkontrollen im Burgenland erlaubt. Am Brenner hingegen noch nicht. Für den Innsbrucker Europarechtsexperten Walter Obwexer könnten diese aber sofort eingeführt werden, sollte die Zahl der illegalen Grenzübertritte am Brenner sprunghaft ansteigen und das über Tage anhalten. „Wenn die innere Sicherheit und die öffentliche Ordnung bedroht sind, wäre sofortiges Handeln laut den Schengen-Regeln möglich“, erklärt Obwexer. Vorerst für zehn Tage, eine weitere Verlängerung ist möglich. Er geht davon aus, dass Brüssel analog zu Deutschland dann auch längerfristige Grenzkontrollen am Brenner erlauben müsse. „Wenn nicht und Österreich kontrolliert trotzdem, kommt es dann zu einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof.“ (pn)