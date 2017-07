Innsbruck – Die Schulden der 279 Gemeinden sind im Vorjahr auf 838 Millionen Euro angewachsen, was laut Gemeindefinanzbericht 2016 auf eine höhere Investitionstätigkeit zurückzuführen ist; vor allem im Bereich kommunaler Infrastrukturvorhaben. Viele Aufgaben werden außerdem im Rahmen von Gemeindeverbänden abgewickelt und Darlehensaufnahmen damit ausgelagert. Wie bei eigenen Gemeindegesellschaften.

Das trifft auf Alten- und Pflegeheime, die Abwasserentsorgung oder die Daseins­vor­sorge (Krankenhäuser, Sozial- und Gesundheitssprengel) zu. Die Verbindlichkeiten der Tiroler Gemeindeverbände betrugen Ende 2016 geschätzte 255 Mio. Euro, 121 Millionen Euro entfielen dabei auf Projekte der Abwasserentsorgung und 104 Millionen Euro auf Altenheime, Wohn- und Pflegeeinrichtungen sowie Pflege- und Sozialzentren. Eine Belastung stellen die immer höheren Transferleistungen an das Land dar, sie erreichten im Vorjahr den Höchststand von 392 Mio. Euro. Das führte am Mittwoch zu politischen Diskussionen in Tirol.

Gemeindereferent LR Johannes Tratter (VP) verweist auf die Bedarfszuweisungen. „2016 wurden dafür 106 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dadurch war es möglich, Förderungsschwerpunkte zu setzen, Initiativen wie Kinderbetreuung oder Breitbandoffensive zu starten bzw. fortzuführen und vor allem einen möglichst gerechten Ausgleich zwischen den Gemeinden herzustellen.“

Für den Vorsitzenden des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbands und Sellrainer Bürgermeister Georg Dornauer sind deshalb die Grenzen des Machbaren erreicht. Damit es nicht zu weiteren finanziellen Abwälzungen auf die Kommunen kommt, fordert er eine verfassungsmäßige Absicherung der Gegenfinanzierung für den Entfall des Pflegeregresses. Und auch einen neuen Sozialpakt, um die Kosten zwischen Land und Gemeinden im Verhältnis 80 zu 20 neu aufzuteilen.

Die Liste Fritz schlägt hingegen eine Struktur- und Aufgabenreform sowie eine konkrete Hilfestellung für die überschuldeten Gemeinden vor. Außerdem würden die Gemeinden dreimal so viel an das Land zahlen, wie sie an Bedarfszuweisungen erhalten würden. FPÖ-Chef Markus Abwerzger fordert einmal mehr die Abschaffung der Landesumlage von derzeit 62 Mio. Euro. „Das Finanzplus des Landes darf nicht länger zu Lasten der Gemeinden gehen.“

ÖVP-Klubchef Jakob Wolf wirft der Opposition hingegen Scheinheiligkeit vor. „Man kann nicht jede Woche mit neuen, millionenschweren Ideen um sich werfen und sich dann beschweren, dass diese Forderungen auch Geld kosten.“ Sowohl für die Gemeinden als auch für das Land Tirol sind die steigenden Pflichtausgaben – vor allem im Sozial- und Gesundheitsbereich – eine große Herausforderung. Eine, die man aber nur gemeinsam bewältigen kann. (pn)