Der ehemalige Haller Stadtrat Johannes Margreiter und NEOS-Landesobmann Dominik Oberhofer hoffen bei der Nationalratswahl auf sieben Prozent in Tirol. 2013 erreichten sie 4,9 Prozent. „Damit könnten wir ein Grundmandat erreichen“, sagt Oberhofer, der Spitzenkandidat auf der Landesliste ist. Stolz ist der Stubaier, dass es gelungen sei, Margreiter auf dem elften Platz der Bundesliste zu verankern, „damit sind sogar zwei NEOS-Nationalräte aus Tirol möglich“. Margreiter wagt ein Polit-Comeback, mit den NEOS hofft er auf einen liberalen Umschwung in Österreich. In den nächsten Wochen wollen die Tiroler NEOS gemeinsam mit den aktuellen Nationalratsabgeordneten zu einer Chancentour aufbrechen. Die Nationalratswahl ist für Oberhofer auch richtungsweisend für die Landtagswahl. Im Zusammenhang mit der Olympia-Volksbefragung am 15. Oktober lässt der Tiroler NEOS-Chef ein Ja durchblicken, die Mitglieder werden sich mit der Machbarkeitsstudie jedoch intensiv auseinandersetzen.

SPÖ-Sicherheitssprecher Klaus Gasteiger schlägt Alarm: In Tirol herrsche akuter Mangel an PolizistInnen, 346 Beamte fehlen. „Das ÖVP-Innenministerium ist seit 17 Jahren für die Entwicklung der Polizei verantwortlich. Doch die Probleme werden größer statt kleiner. „Zwischen dem Soll-Personalstand und dem tatsächlich besetzten Ist-Personalstand klafft ein riesiges Loch.“ Für die MitarbeiterInnen im Polizeidienst sei dies eine enorme Belastung. Es benötige daher mehr Ausbildungsplanstellen. (pn)