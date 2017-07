Von Alexander Paschinger

Obsteig – „Wir werden ein Paket für die Gemeind­e schnüren können“, sagt LHStv. Jose­f Geisler. Obsteig sei nun einmal keine finanzstarke Gemeinde, eine Lösung mit verstärkten Mitteln aus den verschiedenen Töpfen „scheint machbar“.

Der Rückbau der „Dorfautobahn“ ist Teil der Fernpass-Strategie. Und für die Obsteiger allein ein schier unerschwinglicher Aufwand. Rund zwei Millionen Euro würde der Rückbau der Mieminger Bundesstraße in der verkehrsgeplagten Plateaugemeinde mit Gehsteigen, Radweg und engerer Fahrbahn kosten. Doch bei einem solchen Projekt liegt der Anteil des Landes bei 50 Prozent. Weshalb der Obsteiger Bürgermeister Hermann Föger diese Woche beim für Straßenbau zuständigen LHStv. Geisler vorstellig wurde.

„800.000 bis eine Million Euro – das wäre schon ein gewaltiger Anteil für die Gemeinde“, stöhnt Föger. Das sieht auch LHStv. Geisler so. „Gehsteige sind aber halt Aufgabe der Gemeinde“, erläutert er. Dafür gebe es wiederum für Radwege „eine ordentliche Förderung“. Und auch in Sachen Straßen, Wasser und Kanal könne der Gemeindeausgleichsfonds bemüht werden. Weshalb der Straßenreferent auch gleich einen neuerlichen Termin beim für Gemeinden zuständigen Regierungsmitglied Johannes Tratter in Aussicht stellte.

„Es geht nun darum, welche zukünftigen Projekte wir in der Gemeinde haben und wie die Prioritätenliste dafür aussieht“, erläutert Föger die gestellten Hausaufgaben für das nächste Treffen. Projekte hat Föger auch genügend: „Es geht bei uns um Wasser, Kanal, Kindergarten, Asphaltierungen oder auch den Wasserhochbehälter – die Liste macht in etwa fünf Millionen Euro aus“, so der Dorfchef. „Dann wird man an einem Gesamtpaket arbeiten müssen“, sagt LHStv. Geisler.

Dass Obsteig beim erhofften Straßenrückbau um einen Gemeindeanteil nicht herumkommen wird, ist für Föger klar. Allerdings zeigt er sich – auch angesichts entsprechender Signale von LH Günther Platter – „optimistisch“, dass eine finanzielle Unterstützung kommt.