Wildschönau – Die diesjährige Gemeindeversammlung im Hochtal hatte zwei besonders brisante Themen. Zum einen das Heizwerk im Schulareal (die TT berichtete), zum anderen den Umbau der neuen Mittelschule. Beim Heizwerk im Schulareal stellte BM Hannes Eder fest, dass es keinen Alternativstandort zum derzeitigen gebe, man habe intensiv geprüft. Finanziell und technisch sei nur der jetzige Standort für die bäuerliche Heizgenossenschaft möglich. Daher werde es eine Erneuerung der Anlage geben, mit der die Abgasgrenzwerte eingehalten und unterschritten werden können.

Bekanntlich gibt es in Wildschönau einige Aufregung um das Werk. Anrainer Josef Schroll bekämpft die Erneuerung der Anlage und will es an anderer Stelle stehen sehen. Nicht nur er macht sich Sorgen um eine allfällige Gesundheitsgefährdung. Auch 600 andere Wildschönauer haben die Verlegung verlangt. Josef Schroll meinte auch bei der Gemeindeversammlung in Richtung Betreiber: „Ich werde weiterkämpfen.“ Andreas und Michael Weißbacher von der Heizgenossenschaft wiederum versprachen, alles zu tun, um das Werk ohne Belastung für die Bevölkerung zu führen. „Aber wir können das Risiko der Verlegung nicht tragen“, betonte Andreas Weißbacher. Außerdem gebe es einfach keinen anderen Standort. LA Isabella Gruber (Liste Fritz), die die Causa in den Landtag brachte, appellierte, „nicht zu schnell zu entscheiden. Es muss weiter darüber diskutiert werden.“ Bei der Frage ginge es um die soziale Zufriedenheit im Tal.

Was den Schulcampus anbelangt, handelt es sich um ein monetäres Problem für die Wildschönauer. Laut einer ersten Kostenschätzung für die Sanierung und den teilweisen Neubau des Schulcampus in Oberau würden für Kindergarten, Schule und Mehrzwecksaal sowie Vereinsräume 15,4 Mio. Euro anfallen. „Das war ernüchternd“, kommentierte BM Hannes Eder. Die Folge: Jetzt wird gespart, wo es geht, und so viel Bausubstanz erhalten wie möglich. BM Eder zeigte die finanzielle Dimension des ersten Projektes auf: Trotz der Landesförderungen müssten knapp 7,5 Mio. Euro über einen Kredit finanziert werden. Die Tilgung würde die frei verfügbaren Mitteln der Gemeinde auf ein nicht tragbares Minimum schmelzen lassen. (wo)