Innsbruck, Bozen – 5387 Flüchtlinge warten derzeit in Tirol auf den Abschluss ihres Asylverfahrens. Gegenüber dem Vorjahr ist ihre Zahl um rund 1000 zurückgegangen. Die Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste muss deshalb Unterkünfte schließen, 75 befristete Dienstverträge von Flüchtlingsbetreuern werden nicht verlängert. 200 Quartiere gibt es noch. Nur noch vereinzelt werden Asylwerber zugewiesen, dabei handelt es sich meist um Familienzusammenführungen.

In Südtirol verweist Caritas-Direktor Franz Kripp ebenfalls darauf, dass er nichts von dem in den vergangenen Tagen viel zitierten Durchwinken merke. Im Gegenteil: In den Zügen von Verona zum Brenner werde intensiv und streng kontrolliert. Seine Mitarbeiter würden außerdem nicht erleben, dass Leute in den Norden weiterreisen wollten, betont Kripp. 1740 Asylwerber sind aktuell in Südtiroler Betreuungseinrichtungen untergebracht, für 150 bis 200 obdachlose Migranten wird in Bozen ein Quartier gesucht.

Tirols Flüchtlingsreferentin LR Christine Baur (Grüne) appellierte gestern an die Verantwortlichen in Italien und Österreich, die „derzeit stabile und bewältigbare“ Situation nicht ständig aufzuschaukeln. „Es handelt sich schließlich immer noch um Menschen.“ Tirol habe in den vergangenen zwei Jahren bewiesen, „dass wir verantwortungsvoll mit der nicht immer einfachen Flüchtlingskrise umgegangen sind“. Direkte Grenzkontrollen am Brenner sind aus der Sicht Baurs nicht notwendig. „Das belegen auch die Fakten.“

Im Gegensatz zum Norden kämpft Süditalien mit einer anhaltend hohen Zahl von Anlandungen: Seit Jahresbeginn sind 93.360 Migranten über das Mittelmeer an die Küsten gekommen, das sind elf Prozent mehr als 2016 . Das teilte das römische Innenministerium am Freitag mit. Fast seismographisch werden die Zahlen verfolgt. Aber nicht nur in Wien oder Innsbruck.

Der Präsident des bayerischen Gemeindetages, Uwe Brandl (CSU), appellierte laut der Welt an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, alles zu unternehmen, um den Flüchtlingsstrom zu stoppen. Italien sei überfordert, es sei schon jetzt absehbar, dass die Asylbewerber nach Deutschland weiterreisen, befürchtet der Vertreter von 2000 bayerischen Gemeinden. Die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung sei erschöpft.

Seit September 2015 kontrolliert Deutschland die Grenzen zu Salzburg, Tirol und Oberösterreich. (TT, pn)