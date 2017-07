Von Catharina Oblasser

Lienz – Wenn es um finanziellen Spielraum geht, nimmt der Bezirk Lienz tirolweit vor dem Bezirk Reutte den vorletzten Platz ein. In die Kategorie „voll verschuldet“, also mit einem Verschuldungsgrad von mehr als 80 Prozent, fallen in Reutte 30 Prozent der Gemeinden, in Osttirol immerhin noch 27 Prozent. In absoluten Zahlen sind das im Bezirk Lienz neun Gemeinden, die aus eigener Kraft keinerlei oder kaum Mittel für Investitionen haben. Dazu kommen zehn weitere Kommunen im Bezirk, die mit mehr als 50 Prozent als „stark verschuldet“ gelten. Das geht aus der neuen Statistik des Landes Tirol hervor.

Was hat es nun mit dem Verschuldungsgrad auf sich? Er gibt – ganz grob gesagt – darüber Auskunft, wie viel frei verfügbares Geld einer Gemeinde von ihren Einnahmen noch bleibt, wenn alle laufenden Kosten und die Tilgung von Schulden abgezogen sind. Bei dieser Rechnung werden nur regelmäßige Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt. Je höher der Verschuldungsgrad, desto enger der Spielraum für neue Investitionen.

Noch schlimmer ist es, wenn eine Gemeinde nicht einmal genug regelmäßige Einnahmen hat, um die laufenden Ausgaben zu decken. Man spricht dann von einem „negativen Bruttoüberschuss“ bzw. von einer „Abgangsgemeinde“. In der Landesstatistik scheint Kartitsch als Gemeinde mit negativem Bruttoüberschuss auf.

Die Kennzahlen bedeuten jedoch keineswegs, dass die Kommunen schlecht wirtschaften. In der Regel fehlt es einfach an Einnahmen, etwa weil es in der Gemeinde kaum Betriebe gibt, die Kommunalsteuer zahlen. Während Lienz auf rund sechs Millionen und Heinfels immerhin noch auf 666.000 Euro Kommunalsteuer kommen, sind es in Iselsberg-Stronach etwa 12.000 Euro, in Untertilliach gar nur 4551 Euro für 2016. Hat eine Gemeinde hingegen in den letzten Jahren investiert – was das Land im Übrigen begrüßt –, so sind auch höhere Kredite zurückzuzahlen. Damit steigt der Verschuldungsgrad.

Was alle Gemeinden stöhnen lässt – nicht nur die kleinen und finanzschwachen –, ist der steigende Druck durch Transferzahlungen. So müssen Gemeinden etwa für Beiträge zur Mindestsicherung, zur Behindertenhilfe oder dem Tiroler Gesundheitsfonds immer tiefer in die Tasche greifen. Iselsberg-Stronach etwa musste von den Einkünften aus Gemeindeabgaben und Ertragsanteilen, welche letztes Jahr 625.000 Euro ausmachten, gleich 242.000 Euro wieder als Transferzahlung abliefern.