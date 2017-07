Von Peter Nindler

Innsbruck – Sommerpause. Auch in Rom. Eine Sendepause gibt es allerdings schon seit mittlerweile 20 Monaten zwischen dem Vatikan und Tirol. So lange wartet die Diözese Innsbruck nämlich bereits auf die Ernennung eines neuen Oberhirten. An sich hat man sich schon an die Situation gewöhnt, dass die Nachfolge von Bischof Manfred Scheuer einfach dauert. Auch deshalb, weil Papst Franziskus selbst eingegriffen hat und den ersten Vorschlag der Bischofskongregation offenbar nicht akzeptiert hat. Wohl zum Vorteil der Diözese Innsbruck.

Im Mai hat Tirols LH Günther Platter dann bei einer Audienz im Vatikan urgiert und Papst Franziskus einen entsprechenden Brief überreicht. Jetzt ist die Antwort aus dem römischen Staatssekretariat eingetroffen. „Papst Franziskus hat sich über die Begegnung mit Ihnen sehr gefreut und sagt Ihnen nochmals besten Dank für die guten Gaben (Anm.: Tiroler Spezialitäten, Speck etc.) und den Ausdruck Ihrer Verbundenheit mit dem Nachfolger Petri“, heißt es darin. Gleichzeitig versichert Staatssekretär Pietro Parolin, dass Platters Schreiben „bezüglich der ausstehenden Ernennung eines neuen Bischofs der Diözese Innsbruck sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen und an die damit befasste Stelle der Römischen Kurie“ weitergeleitet worden sei. Ob dieser Vorgang vor oder nach der von Franziskus gestoppten Ernennung erfolgte, darüber kann nur spekuliert werden.

Es wird jedoch vermutet, dass der Papst die bereits rund um Ostern geplante Bekanntgabe damals unterbunden hat. Zwischen Papst Franziskus und seiner Bischofskongregation dürfte es heftige Differenzen über den Bischofskandidaten gegeben haben. Allem Anschein nach wurde ein Bischof vorgeschlagen, der nicht zum engeren Favoritenkreis von Nuntius Peter Stephan Zur­briggen gehört hatte.

Bei der Weihe des neuen Weihbischofs von Salzburg, Hansjörg Hofer, bestätigte der päpstliche Botschafter in Österreich, dass das Ganze offensichtlich in Rom stocke. Und er setze alles daran, die Sache zu beschleunigen, beteuerte Zurbriggen. Mit einer raschen Ernennung ist derzeit aber nicht zu rechnen, schließlich macht der Vatikan ebenfalls Ferien.

Trotz des Antwortschreibens zeigt sich Landeshauptmann Günther Platter „einmal mehr verärgert über die lange Vakanz in der Diözese Innsbruck“. Platter geht allerdings davon aus, dass es im Sommer zu keiner Entscheidung mehr kommen werde.