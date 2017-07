Innsbruck – Durch eine Anfrage der SPÖ ans Innenministerium sieht sich Innsbrucks SPÖ-Stadtparteivorsitzender Helmut Buchacher in seiner Kritik am „akuten Personalmangel“ bei der Polizei bestätigt. Demnach würden in Tirol 350 Polizeibeamte fehlen, österreichweit 2500. Bezogen auf Innsbruck fordert Buch­acher erneut „50 Fußstreifen, die an 365 Tagen im Jahr in der Stadt unterwegs sind“.

Um „die Sparmaßnahmen des schwarzen Ministeriums zu kompensieren“, habe die Stadt Innsbruck auf eigene Kosten die städtische „Sicherheitstruppe“ MÜG auf die Beine stellen müssen, kritisiert Buchacher. Doch die MÜG könne „den Mangel bei der Polizei in puncto Sicherheit natürlich nicht ausgleichen“ und dürfe es wegen ihrer beschränkten Kompetenzen auch gar nicht. Die SPÖ habe sich auch vehement gegen die damalige Schließung der Polizeiwache am Hauptbahnhof ausgesprochen, so Buchacher weiter. Um diese Einsparung später rückgängig machen und die Wache neu einrichten zu können, habe die Stadt dann tief in die Tasche greifen müssen. „Fakt ist: Nichts kann die Polizei ersetzen, keine private Security, keine Kamera, kein Hilfssheriff“, bilanziert Buchacher. (TT)