Innsbruck – Die Landwirtschaftsdiskussion nimmt Fahrt auf. Das Pikante dabei: Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (VP) ist Tiroler, aber gerade die 12.200 Tiroler Bauern, darunter 9500 Bergbauern, haben vom Einkommensaufschwung im Vorjahr am wenigsten profitiert. Deshalb wird ein gerechter Ausgleich für die Bewirtschaftungsnachteile im Berggebiet gegenüber den Gunstlagen in Ostösterreich verlangt. Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger (VP) hat dies schon deutlich artikuliert, gestern setzten Grüne und FPÖ noch eines drauf. Rupprechter hingegen verweist auf die Maßnahmen der vergangenen Jahre und will auch in der neuen Finanzierungsperiode der EU-Agrarpolitik ab 2021 jeden Cent nach Österreich holen.

Klare Worte kommen vom grünen Nationalrat und Agrarexperten Georg Willi: „Minister Rupprechter hat es bisher nicht geschafft, die Milchbauern im Alpenraum gegenüber den Ackerbauern im Osten Österreichs zu stärken. So kann es nicht weitergehen.“ Viele Bauern könnten nur weitermachen, weil sie einem anderen Beruf nachgehen und einen Teil ihrer Leistungen durch öffentliche Gelder abgegolten bekommen. „Umso wichtiger ist es, die regionale Vermarktung auszubauen, neue Produkt- und Veredlungsideen zu entwickeln und mehr Einkommenskombinationen zuzulassen.“

Sein freiheitlicher Kollege NR Gerald Hauser wirft der ÖVP ein doppeltes Spiel vor: „Die FPÖ fordert schon längst eine gerechte Verteilung der Agrarförderungen, doch unsere Initiativen werden abgelehnt.“ Bäuerliche Einkommen müssten sozial, gerecht und fair gestaltet werden. „Derzeit erhalten sechs Prozent der größten landwirtschaftlichen Betriebe in der EU 53 Prozent des Agrarbudgets, 52 Prozent der kleinsten Höfe müssten sich hingegen mit vier Prozent der Subventionen begnügen.“

Für Rupprechter befinden sich die bäuerlichen Einkommen generell auf einem niedrigen Niveau. Trotzdem habe man massiv die Bergbauern unterstützt. „Tirol profitiert etwa bei den Direktzahlungen durch die Systemumstellung auf einheitliche Prämien und bei der Bergbauernförderung durch die Anhebung der Zahlungen für die Erschwerniszonen 3 und 4.“ Für die Zukunft wird es besonders wichtig sein, die Mittel für die kleinstrukturierte österreichische Landwirtschaft und die Berggebiete abzusichern.

Der Minister befürchtet nämlich, dass in Brüssel Einschnitte „für unsere Bäuerinnen und Bauern und die Regionen“ diskutiert werden. „Ich werde um jeden Cent in Brüssel kämpfen.“ Hier geht es um das Weiterbestehen unserer kleinstrukturierten österreichischen Landwirtschaft. „Der bäuerliche Familienbetrieb ist die stabilste und krisenfesteste Form der Landwirtschaft und nicht die Agrarindustrie.“ (pn)