Von Marco Witting

Innsbruck – 100.000 Kubikmeter Geschiebe hält die Strelesperre am Fischbach in der Gemeinde Längenfeld zurück. Errichtet wurde sie laut dem Leistungsbericht der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) Sektion Tirol zwischen 1923 und 1928. Ein Versagen einer derartigen Sperre hätte katastrophale Auswirkungen auf den Siedlungsraum. Deshalb werden solche Schlüsselbauwerke von der WLV mittlerweile intensiv untersucht. Mit Geld aus einem EU-Förderungstopf. Zwischen 30 und 40 derartige Einzelprüfungen werden bis Ende des Jahres durchgeführt. Anschließend folgt, sofern notwendig, ein Sanierungskonzept für die alten Bauwerke. Das wird zig Millionen Euro verschlingen.

Doch dem scheidenden Sektionsleiter der WLV, Siegfried Sauermoser, ist bewusst, dass eine „Anpassung an zeitgemäße Kriterien“ notwendig ist. Sind doch einige Bauwerke bei Bächen oft 50 bis 70 Jahre alt. „Es ist in vielen Fällen schon die dritte Generation von Schutzbauten“, sagt Sauermoser. Man müsse sich aber vor allem auf die Schlüsselbauwerke konzentrieren. Gemeinsam mit Statikern, Hydrologen und Geologen wurden bereits interdisziplinär Überprüfungen durchgeführt. „Die Überprüfungen haben schon gezeigt, dass wir genau hinschauen müssen.“ Schließlich haben sich vielerorts rund um Schutzbauten Siedlungsgebiete entwickelt. Und Sauermoser sagt auch: „Einerseits ist natürlich die Bauweise mittlerweile eine andere, andererseits haben wir in der jüngeren Vergangenheit auch gesehen, dass bei Ereignissen plötzlich viel mehr Material gekommen ist, als man je erwartet hat.“

Die Katastrophe im Sellrain sei ein Beispiel dafür. „Da wurden auch wir einfach überrascht.“ Dass hier der Klimawandel ursächlich schuld sei, will Sauermoser nicht so unkommentiert stehen lassen. „Es ist aber auch klar, dass die versiegelte Fläche sich in 50 Jahren vervielfacht hat.“ Auch das habe Auswirkungen. Zudem sei das Schadenspotenzial massiv höher, wenn man etwa Siedlungen oder Infrastruktureinrichtungen heranziehe.

Angesichts der schweren Unwetter der vergangenen zehn bis zwölf Jahre müsse man wohl oder übel auch mit größeren Ereignissen rechnen. „Das wird ja alles berechnet und wird wohl dazu führen, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als Sperren eher höher zu bauen.“ Das kostet natürlich viel Geld.

Für Sauermoser, der in wenigen Tagen in den Ruhestand tritt, hat es in den vergangenen Jahren aber noch einige entscheidende gesellschaftliche Veränderungen gegeben. „Das Bewusstsein von Naturgefahren ist sehr gering ausgeprägt“, erzählt er auch rückblickend auf viele Verhandlungen. „Die Menschen haben das Gefühl für die Natur teilweise verloren.“ Es werde auch viel mehr über Muren, Felsstürze und Unwetter berichtet als früher. Das lasse eine gewisse Dramatik entstehen, die der scheidende Sektionsleiter für „überzogen“ hält. Und Sauermoser führt auch an: „Es wird schon sehr viel Verantwortung auf die öffentliche Hand abgeschoben.“

Auch heuer werden insgesamt rund 38,4 Millionen Euro für den Schutz von Wildbächen und Hochwasser aufgebracht. Während man die Auswirkungen von Lawinen noch relativ gut abbilden könne, sei diese Aufgabe bei Muren und Hangrutschen ungleich schwerer.

Die großen Herausforderungen der kommenden Jahre wird Sauermoser als gefragter Experte weiterhin mitbegleiten. Wie berichtet wird sein bisheriger Stellvertreter Gebhard Walter seine Agenden übernehmen. Der eingeschlagene Weg werde dadurch fortgesetzt.