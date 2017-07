Von Alexander Paschinger

Karrösten – Engelbert Dollfuß gilt als höchst umstrittene Persönlichkeit der österreichischen Geschichte: Für die Sozialdemokratie ist er Wegbereiter des Faschismus, der das Parlament auflöste und im Februar 1934 Schießbefehl auf die Arbeiter gab. Für die andere Seite hielt er, wenngleich als Austrofaschist, an einem unabhängigen Österreich fest und war beim gescheiterten Juli-Putsch von 1934 als erstes Opfer von Nazis ermordet worden.

Damals, 1934, errichtete der „Christlich Deutsche Turnverein Tschirgant Karrösten“ ein Gipfelkreuz im Gedenken an den „Heldenkanzler“. Das Kreuz wurde nach dem Anschluss von Nazis zerstört, vom betreuenden Sportverein nach dem Krieg 1949 wieder aufgestellt und 1980 erneuert. Diskussionen darüber gab es immer wieder. Zuletzt wurde festgestellt, dass jemand den Titel „Helden“-Kanzler, wahrscheinlich mit einem Stein, unleserlich gemacht hat.

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung in Karrösten im Juni berichtete BM Oswald Krabacher von einer privaten E-Mail an die Gemeinde. Darin wurde angeregt, sich Gedanken über die Entfernung der Gedenktafel am Gipfelkreuz zu machen. „Das ist nicht unsere Sache, sondern jene der Sportunion“, so der Dorfchef zur TT.

David Schöpf ist der junge Obmann der „Sportunion Tschirgant Karrösten“. Man sei „politisch neutral, wir sind ein Sport- und kein Politikverein“. Das Ganze sei vor zwei Generationen errichtet worden und gehöre „wohl auch zu unserer Geschichte“. Die Vereinsmitglieder heute hätten zur Dollfuß-Gedenktafel „eigentlich keinen Bezug mehr, aber wir sehen auch keinen Anlass, die Tafel jetzt abzubauen“. Die Sportunion werde das Kreuz weiterhin betreuen, und „wenn es baufällig ist, dann werden wir sicher in einer Grundsatzdiskussion darüber reden“, sagt Schöpf. Sein Herz hänge nicht an der Gedenktafel.

Dollfuß hatte zuletzt auch in Wien Schlagzeilen gemacht: Seit vergangener Woche hängt nämlich sein Porträt nicht mehr im ÖVP-Parlamentsklub. „Das war eine lange Forderung der SPÖ“, sagt der Tiroler SP-Klubchef und frühere Imster Bürgermeister Gerhard Reheis. Und: „Für mich gehört diese Gedenktafel am Tschirgant entfernt. Die hat dort oben nichts verloren.“

Gelassen sieht es der Geschäftsführer der Tiroler ÖVP, der Nassereither Martin Malaun: „Das Kreuz am Tschirgant wurde vor Jahrzehnten von der Turn- und Sportunion errichtet und wird nach wie vor von ihr betreut. Die Entscheidung, wie damit umgegangen wird, obliegt deshalb in erster Linie dem zuständigen Verein“, teilt er der TT mit. Und weiter: „Was den politischen Kontext betrifft, hat die neue Volkspartei mit Sebastian Kurz mit der Übergabe des Dollfuß-Bildes an das niederösterreichische Landesmuseum gezeigt, dass wir für eine offene und transparente Aufarbeitung der Geschichte rund um Bundeskanzler Engelbert Dollfuß eintreten.“