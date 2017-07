Kauns – Eine Überraschung gab es in Kauns. Bürgermeister Bernhard Huter soll dort seinen Rücktritt erklärt haben. Der junge Dorfchef war gestern nicht zu erreichen. Im ÖVP-Bezirksbüro hat man die Nachricht ebenso vernommen. „Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht“, betont Geschäftsführer Johannes Schönherr. Er habe kurz mit Huter telefoniert, es gebe in dieser Woche Sitzungen in Kauns, um alles Weitere in die Wege zu leiten. Gründe kennt Schönherr nicht: „Ich glaube nicht, dass es aus einem G’stritt heraus passiert ist.“ Für Huter wäre es erst die zweite Amtsperiode, er war 2010 als jüngster Bürgermeister des Bezirks angetreten. Bei der letzten Wahl war er zurückhaltend und hatte erst spät seine Kandidatur erklärt. Keine Auskunft gab es gestern aus dem Gemeindeamt. In der Bezirkshauptmannschaft Landeck hat man noch nichts Offizielles in Händen. Wenn sich das bestätige, müsse man eine neue Wahl für den Bürgermeister ausschreiben, so Gemeinderevisor Andreas Walser. (mr)