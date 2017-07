Lienz – Spitzenkandidat zur Nationalratswahl der Freiheitlichen Partei in Kärnten ist Erwin Angerer, an zweiter Stelle wurde Christian Ragger gereiht. Ragger war bei seiner Vorstellung am Montag in Klagenfurt mit den Worten zitiert worden, er wolle „die B100 zur Autobahn entwickeln“, die TT berichtete.

„Die Freiheitliche Partei will keine Autobahn im oberen Drautal“, erklärten die freiheitlichen Nationalräte Gerald Hauser und Erwin Angerer gestern bei einem Pressegespräch in Lienz. „Es gibt dazu einen einstimmigen Beschluss unserer Bezirksparteileitung vom November 2016: keine Autobahn. Die Alemagna gibt es für uns nicht!“, so Hauser. „Wir brauchen an der B100 im oberen Drautal dringend die längst geplanten Umfahrungen in Berg, Dellach und Greifenburg“, erklärte Angerer, selbst Bürgermeister von Mühldorf. „Wir wollen unsere wirtschaftlichen Beziehungen in den norditalienischen Raum vertiefen. Aber wir sind klar gegen zusätzlichen Transit- und Schwerverkehr.“

Nur wo vernünftige Verkehrsanbindungen vorhanden seien, siedle sich die Wirtschaft an.

Die Freiheitlichen wollen sich für einen Scheiteltunnel am Plöcken einsetzen. Gemeinderat Josef Blasisker sprach sich für eine Unterflurlösung in Lienz aus. (bcp)