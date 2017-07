Innsbruck – Tirol wird seinem Ruf als transitverkehrbelastetes Land einmal mehr gerecht: Wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) nach Auswertung von Asfinag-Daten gestern mitteilte, hat der Lkw-Verkehr im heurigen ersten Halbjahr verglichen mit dem ersten Halbjahr 2016 deutlich zugenommen. So verzeichneten die Messstellen der Tiroler Autobahnen in den ersten sechs Monaten 2017 im Durchschnitt ein Plus von fünf Prozent.

„Der Lkw-Verkehr hat heuer erneut deutlich zugenommen“, sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer und führt dies auf die für Frächter günstigen Rahmenbedingungen zurück. „Der billige Diesel in Österreich lockt zusätzliche Transit-Lkw nach Österreich, statt die Route über die Schweiz zu nehmen. Die Bemühungen des Landes Tirols, den Transitverkehr zu verringern, werden damit wieder zunichte gemacht – zum Leidwesen der Anrainer und zum Schaden der Tiroler Luftqualität“, weist VCÖ-Experte Gansterer auf die Folgen hin. Der Verkehrsclub rechnet vor, dass Diesel heute um rund 35 Cent pro Liter billiger sei als vor fünf Jahren. Dazu komme die steuerliche Begünstigung des Treibstoffs.

In einem Fünf-Jahres-Vergleich gab es auf der Inntalautobahn (A 12) bei Ampass im ersten Halbjahr 2017 um 16 Prozent mehr Lkw-Verkehr als 2012. Das heißt hier täglich rund 1200 Lkw zusätzlich. Auf der Brennerautobahn bei Gärberbach nahm der Lkw-Verkehr um 22 Prozent zu. Für die Anrainer heißt das im Schnitt 1350 Lkw pro Tag mehr als im 1. Halbjahr 2012, rechnet der VCÖ anhand der Mautdaten vor.

Derartige Zahlen riefen gestern natürlich sofort politische Reaktionen hervor. „Die im Rahmen der momentanen Spielregeln möglichen Maßnahmen für uns in Tirol sind ausgeschöpft“, sagt LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) mit Verweis auf den Luft-100er auf 120 Kilometern des Tiroler Autobahnnetzes, auf das sektorale Lkw-Fahrverbot und auf zahlreiche Nachtfahrverbote und Förderungsaktionen für schadstoffärmere Lkw. Felipe sieht die Wirkung dieser Maßnahmen als unbestritten an. In Vomp sei die durchschnittliche Stickstoffdioxid-Belastung pro Jahr um 29 Prozent zurückgegangen. Ein ähnliches Bild würden auch andere Messstellen zeigen. Dennoch wolle das Land Tirol nicht nur bessere Luft, sondern auch weniger Lkw: „Wir brauchen jetzt eine Allianz der transitgeplagten Alpenregionen und wir werden an vorderster Front für eine neue europaweite Regelung kämpfen, die uns Entlastung bringt“, sagt die Umweltlandesrätin. Sie sieht die Hauptverantwortlichkeit für den massiven Lkw-Verkehr durch Tirol in den billigen Mauten in Italien und Deutschland. 2018 werde Tirol die Präsidentschaft der EU-Strategie für den Alpenraum übernehmen, in der sich 48 Regionen zusammengeschlossen haben. „Und dann werden wir dafür sorgen, dass die für Tirol dringend notwendige Umsetzung der Pläne europaweiter Lkw-Mauttarife umgesetzt wird“, kündigt Ingrid Felipe an.

Gratzer fordert ähnliche Maßnahmen und drängt darauf, „rasch eine Mindestmaut für Lkw“ auf europäischer Ebene einzuführen.