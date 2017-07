Aus Wien: Florian Madl

Wien – Aufgrund seiner beruflichen Vergangenheit (Casinos Austria) scheint Karl Stoss der Optimismus in die Wiege gelegt zu sein. Der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees ortete beim gestrigen Wien-Besuch von IOC-Präsident Thomas Bach allerhand Signale, „dass man einer Tiroler Bewerbung für Winterspiele 2026“ positiv gegenüberstehe. Am Morgen präsentierte der 60-Jährige dem Oberhaupt des Internationalen Olympischen Komitees noch einmal das Konzept dieser „dezentralen Spiele“ mit „Nähe zu den Menschen“. Und der Vorarlberger argumentierte mit den Tiroler Vorzügen: Alles sei da, das Tiroler Organisationstalent sei förmlich eine Garantie für eine reibungslose Abwicklung.

Die Skepsis der Öffentlichkeit, was Fehlentwicklungen in der olympischen Bewegung anbelangt – Stichwort Gigantomanie –, versteht Stoss. Er geht noch einen Schritt weiter: „Wir werden das jetzt noch zweimal erleben“, spielt der Ex-Schwimmer auf die Winterspiele 2018 (Pyeongchang) und 2022 (Peking) an. „Dem werden wir vor der Tiroler Abstimmung (15. Oktober, Anm.) mit offener Informationspolitik begegnen.“ Er sei zuversichtlich, die Bevölkerung überzeugen zu können, um im Anschluss seinen Traum wahrmachen zu können: Bereits im Herbst würde ein informelles Schreiben an das IOC ergehen, in dem man das Interesse für 2026 deponiere. Dem würde in der ersten Jahreshälfte 2018 ein offizieller Brief folgen und schließlich die Kandidatur. Kein einfaches Unterfangen, wie ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel bestätigt: „Die Verträge mit den Austragungsorten müssen dann unter Dach und Fach sein, damit wir Sicherheit haben.“ Bekanntlich gilt neben Innsbruck Hochfilzen, Seefeld, St. Anton und dem Kühtai auch Inzell (GER) als möglicher Schauplatz. Eine „Vorzugsvariante“, wie Mennel betont, noch könne sich das eine oder andere ändern.

Eine positive Tiroler Volksabstimmung am 15. Oktober vorausgesetzt, könnte die Olympia-Kandidatur folgen (geschätzte Kosten: 15 Mio. Euro), die Würfel würden schließlich im September 2019 bei der 132. Session des Internationalen Olympischen Komitees (voraussichtlich) in Mailand fallen.

Olympia sei „auf dem Silbertablett“, meint Berufsoptimist Stoss. Man müsse, um seiner Metapher zu folgen, nur noch zugreifen. Zu entscheiden hat das die Tiroler Bevölkerung.