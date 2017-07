Von Matthias Reichle

Kauns – „Mir war eine weitere Zusammenarbeit mit dem Amtsleiter nicht mehr möglich“, erklärt Bernhard Huter am Montag die Gründe seines Rücktritts. Der ehemalige Kauner Bürgermeister brach gestern nach einer Woche sein Schweigen. Am Montag, 24. Juli, hatte er seinen Amtsverzicht schriftlich bei der Gemeinde bekannt gegeben. „Es gab gravierende Dienstverfehlungen. Und es hat sich trotz mehrfacher Ermahnung nichts geändert. Ich habe über mehrere Monate versucht, die Probleme auf menschliche Art und Weise zu lösen“, schildert er die Hintergründe für seine Entscheidung. Er müsse nun die Konsequenzen ziehen. Konkret wollte sich Huter nicht zu den Vorwürfen äußern. Die Gemeindeaufsicht an der BH Landeck sieht keinen Grund zum Einschreiten, wie man gegenüber der Tiroler Tageszeitung betonte. Solange keine gesetzlichen Verstöße vorliegen, sei das Sache des Dienstgebers.

Huter hatte mehrere Monate überlegt. „Fakt ist, dass mich das belastet hat. Ich musste den Schritt gehen“, betont er. Die Entscheidung sei für ihn vor zwei Wochen gefallen. Der Konflikt dürfte sich auf einer persönlichen Ebene abgespielt haben. Der Amtsleiter erklärte gestern auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung, dass sich das Arbeits- und Gesprächsklima auf der Gemeinde bereits seit Längerem verschlechtert habe – „was mir auch gesundheitlich schon zu schaffen macht“. „Wenn es konkrete Vergehen gibt, hoffe ich, dass sie von der Gemeindeaufsicht der Bezirkshauptmannschaft überprüft werden“, kontert er die Anschuldigungen Huters.

Für die Gemeinde bedeutet das jedenfalls, dass in absehbarer Zeit ein neuer Bürgermeister gefunden werden muss. Der Rücktritt kam nicht nur für Vizebürgermeister Matthias Schranz, der heute interimistisch die Amtsgeschäfte übernimmt, überraschend. Damit hätte keiner gerechnet, sagt er. Schranz selbst war von Huter am Freitag davor informiert worden.

Ihm sei klar, dass der Zeitpunkt nicht günstig sei, „aber ich musste auf mich und mein Herz hören“, erklärte dieser.

Schranz betont, dass die Zusammenarbeit im Gemeinderat stets gut funktioniert habe. „Der Benny und ich waren ein super Team.“ In dieser Woche werde es weitere Beratungen über einen Nachfolger geben. In Kauns gibt es eine Einheitsliste, „Gemeinschaftsliste Kauns“ – der neue Bürgermeister muss laut Gemeindewahlordnung aus deren Kreis kommen. Wenn die Liste nach Ausschreibung der Wahl keinen Kandidaten aufstellt, bestimmen die Gemeinderäte einen Mandatar aus ihren Reihen zum neuen Dorfchef – dann gibt es keine Volkswahl. Unter gewissen Voraussetzungen könnte er sich vorstellen, neuer Bürgermeister zu werden, so Schranz – er will jedoch die Gespräche abwarten. Wann die Wahl stattfinden wird, ist noch offen.

Huter war 2010 erstmals als Bürgermeisterkandidat zur Gemeinderatswahl angetreten. Er war damals der jüngste Dorfchef im Bezirk. Vor einem Jahr ließ er sich erneut aufstellen – obwohl er zunächst abgewinkt hatte. „Ich war es gerne und bin stolz, meiner Heimatgemeinde dienen zu können“, so Huter über seine Amtszeit. Er will nun in seinen erlernten Beruf als Architekt zurückkehren, gleichzeitig bleibt er Geschäftsführer des Abwasserverbandes und wird weiter eng mit der Gemeinde zusammenarbeiten, wie er unterstreicht.

„Es war die längste Zeit ein feines Arbeiten“, so Huter über seine Tätigkeit als Bürgermeister. Sein Dank gelte den Bürgern und dem Land Tirol, das ihn immer tatkräftig unterstützt habe. Er wünsche der Gemeinde, dass es gut weitergeht – „es schaut gut aus“.