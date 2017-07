Von V. Langegger und M. Strozzi

Innsbruck – Nach dem deutschen Gerichtsurteil über Fahrverbote älterer Dieselautos in Städten werden solche Überlegungen bald auch Tirol beschäftigen, glaubt Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck). „Die Diesel-Thematik wird uns schneller begegnen als erhofft“, sagt die Stadtchefin. Der Zeitraum sei schwer einschätzbar, ob in drei, fünf oder zehn Jahren – aber „Verbote wird es geben“, glaubt sie. Wenn Grenzwerte erreicht seien, dann müsse gehandelt werden, denn schlechte Luft mache krank. Oppitz-Plörer will das Thema Fahrverbote in Städten auch bei der November-Sitzung im Städtebund behandeln. Eine abgestimmte Vorgangsweise aller Kommunen sei notwendig, denn „schlechte Luft macht nicht vor manchen Städten halt“. Innsbruck sei auf dem richtigen Weg. Autoverkehr werde immer mehr aus der Innenstadt verbannt, Fußgängerzonen eingerichtet und der öffentliche Verkehr ausgebaut. Fahrverbote seien durch die mutmaßlichen Kartellvorwürfe der deutschen Autobranche und deren Abgastricksereien aktuell aber auf der politischen Agenda.

Österreichweit sind knapp 2,7 Millionen Dieselautos zugelassen, davon 230.000 in Tirol. Für LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) sind Fahrverbote in Städten derzeit kein Thema. Sie sei froh, dass „wir diesen Schritt derzeit nicht machen müssen“. Sie verweist auf langfristige Maßnahmen in Tirol. Diese hätten in den letzten Jahren zu einer sukzessiven Verbesserung der Luftgüte geführt. Mit der Transitbremse und dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs sei Tirol gut aufgestellt. „Wir haben es mit dem Luft-100er, mit dem erstmals EU-rechtskonformen sektoralen Fahrverbot und mit dem Ausbau und der Vergünstigung der öffentlichen Verkehrsmittel geschafft, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen.“ Die Verbesserung der Luft sei „auf Schiene.“

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) verweist dagegen darauf, dass an der Autobahn-Messstelle in Vomp im Vorjahr die durchschnittlich höchste Stickstoffdioxid-Belastung Österreichs gemessen wurde. Auch in Mutters (Gärberbach), Innsbruck (Fallmerayerstraße, Andechsstraße), Lienz (Amlacherkreuzung), Hall (Sportplatz), Imst (A12) und Vomp (An der Leiten) seien im Jahresschnitt die Stickstoffdioxid-Grenzwerte überschritten worden. Aus Sicht des VCÖ werde die Politik um Fahrverbote für Luftverpester nicht umhinkommen und müsse mit solchen Maßnahmen auch dazu beitragen, den Druck auf die Autobauer zu erhöhen. Die Industrie sei schließlich in der Lage, abgasarme Autos zu bauen, wenn sie wollte.

ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer erinnert daran, dass in Graz bereits ein Fahrverbot „in der Schublade gelegen“ sei. Die Feinstaubbelastung sei zwischen Weihnachten und Silvester sehr hoch gewesen, wegen des Silvesterfeuerwerks wurde das Fahrverbot aber nicht umgesetzt. Fahrbeschränkungen für nicht den Abgasnormen entsprechende Taxis und Lastwagen seien 2011 eingeführt worden.

Die Tricksereien um Diesel-Abgaswerte der Autoindustrie bezeichnet Hoffer als vermeidbare „technische Fehlentwicklung“. Technisch seien bereits weit weniger belastende Verbrennungsmotoren für die Industrie machbar. „Diese Technik muss in die Fahrzeuge aber auch eingebaut werden“, sagt Hoffer. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge kann sich Hoffer so bald nicht vorstellen, die Politik habe „zu viel Respekt vor den hohen Bestandszahlen“, aber auch „den Interessen des Transportgewerbes“.