Innsbruck – Arbeiten und trotzdem armutsgefährdet sein, das Schicksal teilen 84.966 Betroffene und damit ein Viertel der Erwerbstätigen in Tirol. Mit ihrem individuellen Nettoerwerbseinkommen würden sie nicht über die Runden kommen. Dank Sozialleistungen und Haushaltsverbünden geht es für die meisten der Schlechtverdiener, für 17.727 reicht es trotz aller Hilfestellungen nicht. Sie sind akut armutsgefährdet. Das zeigt, wie berichtet, eine Studie des Instituts für Höhere Studien, die im Auftrag des Tiroler Landtages erstellt wurde.

Gestern nun hagelte es Reaktionen von beiden Regierungsparteien, von den Oppositionsparteien, die die Studie verlangt hatten, und von den Interessenvertretungen, der Arbeiterkammer und des ÖGB. Die Gewerkschaft sieht sich durch die Studie in ihren Forderungen bestätigt. Die Alarmglocken müssten bei der Politik schrillen. Es brauche einen Mindestlohn von 1700 Euro brutto, meint ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth. „In Tirol ist der Anteil an Niedriglohnbranchen besonders hoch“, kritisiert er. Arbeit gehöre gerechter verteilt, die Wochenarbeitszeit verkürzt.

„Ein Weckruf für alle“ ist die Studie für AK-Chef Erwin Zangerl. „Seit Jahren warnen wir vor einem ungesunden Branchenmix und der rapiden Zunahme an Teilzeitarbeit in unserem Land. Die Qualität der Arbeit in Tirol muss ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken.“ Ohne staatliches Eingreifen wäre die Armut viel stärker verbreitet, kritisiert Zangerl. „Tirol hat ein Strukturproblem, wenn jeder und jede Zwanzigste in Tirol trotz Arbeit armutsgefährdet ist.“

Als Signal für weiteren Handlungsbedarf, zugleich aber auch als Bestätigung für den Tiroler Weg in der Arbeitsmarktpolitik wertet ÖVP-Arbeitslandesrat Johannes Tratter die Studie. Gefordert seien Bund, Land und Sozialpartner. Tratter warnt vor zu lang anhaltender Teilzeitarbeit. „Vielfach nachgefragt, kann das Modell in die Sackgasse führen.“ Er verweist auf den Ausbau der Kinderbetreuung. Der grüne Koalitionspartner sieht bei den Krabbelstuben und Hortplätzen noch Nachholbedarf, wie Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig formuliert. Schwarz-Grün habe aber die Weichen für die Zukunft gestellt. „Bei der Mindestsicherung konnte ein Sozialabbau verhindert werden.“ Weratschnig setzt sich für einen Mindestlohn von 1700 Euro brutto ein.

Für SPÖ-Klubobmann Gerhard Reheis zeigt die Studie „enormen Handlungsbedarf“ auf: „Es nützt uns recht wenig, wenn man sich damit brüstet, dass die Arbeitslosigkeit in Tirol sinkt, wenn sich die Menschen hier trotz Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt nicht mehr leisten können.“ FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger will „endlich eine Steuerreform, die Arbeitnehmer und Unternehmer entlastet“. Zudem brauche es eine Verwaltungsreform, um das Ausgabenproblem zu stoppen. Hier hätten SPÖ und ÖVP im Bund versagt. Die Liste Fritz fordert Maßnahmen von der Landesregierung ein. „Unser Ziel muss es sein, dass wir wesentlich mehr Frauen in Vollzeitjobs bringen“, sagt Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. Sie fordert einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. (aheu)