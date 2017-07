Innsbruck – Es war der Monat der Emotionen rund um den Brenner: Angesichts der zunehmenden Ankünfte von Migranten in Süditalien – rund 95.000 waren es bis Ende Juli – wurde wieder über mögliche Grenzkontrollen am Brenner diskutiert. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SP) bereitete das Bundesheer auf einen Assistenzeinsatz mit 750 Soldaten vor, vier Pandur-Radpanzer wurden nach Tirol verlegt. Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) und Tirols LH Günther Platter (VP) betonten, dass man auf den Tag „X“ vorbereitet sei.

Die Tiroler Polizei hat die Lage am Brenner jedoch im Griff. Die Aufgriffszahlen in Tirol sind gegenüber dem Vorjahr gesunken und am Brenner gleichgeblieben. Bis 30. Juli 2017 wurden in Tirol 3015 unerlaubt einreisende Migranten gestoppt, 2265 davon am Brenner. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 3861, davon 2300 am Grenzübergang zu Südtirol. Für Juli ergibt sich dasselbe Bild: 482 Aufgriffe in Tirol (389 am Brenner). Im Vorjahr wurden von insgesamt 539 Personen 415 am Brenner aufgehalten.

Landespolizeidirektor Helmut Tomac führt die unverändert stabile Lage am Brenner auf die gute Zusammenarbeit mit den italienischen Kollegen zurück. „Sie funktioniert, gleichzeitig wirkt die Kontrolltätigkeit im Grenzbereich.“ Die Anzahl der Polizisten wurde zuletzt von 80 auf 100 Beamte aufgestockt. Die meisten illegalen Grenzübertritte erfolgen mit dem Bus bzw. mit der Bahn. Letzteres ist ein lebensgefährliches Unterfangen, bisher gab es drei Todesopfer. (pn)