Von Denise Daum

Axams – Einen langen Atem beweisen die Anrainer des Bauprojekts „Hintermetzentaler“ in Axams. Und das scheint sich nun – vorerst – ausgezahlt zu haben. Auf insgesamt 6000 Quadratmetern sollen zehn Mehrfamilienhäuser mit je fünf Wohneinheiten entstehen. Die positiven Bescheide (jedes Haus steht für sich) hat die Gemeinde Axams zwischen Jänner und März 2016 ausgestellt, sie wurden von Anrainern beeinsprucht. Das Landesverwaltungsgericht hat die Beschwerden abgewiesen, der Bauträger konnte mit dem Bau beginnen. Die Anrainer legten außerordentliche Revision ein. Mit Erfolg. Nach einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs gibt es nun für fünf Einheiten im Süden keinen gültigen Baubescheid mehr. Die Gemeinde musste den Bau einstellen lassen. Für die übrigen fünf Objekte im Norden steht das Urteil noch aus.

Für Heinz Spirk, Geschäftsführer der ausführenden BauArt Immobilien GmbH, ist die Situation „nicht fein. Aber wir haben gewusst, dass das so kommen kann und haben deshalb auch noch keine Einheiten verkauft.“

Spirk betont, dass sich unterm Strich aber weder für ihn noch für die Nachbarn etwas ändern wird. „Das ist lediglich eine Verzögerung. Es gibt einen rechtskräftigen Bebauungsplan, der auch nicht mehr bekämpft werden kann. Das heißt, die Häuser in ihrer Hülle sind genehmigungsfähig und werden auch so gebaut.“ Was der Verwaltungsgerichtshof geändert haben will, sei ihm nicht klar. Er verstehe das Erkenntnis des Gerichts weder sprachlich noch inhaltlich. Damit muss sich nun Spirks Rechtsanwalt auseinandersetzen.

Zu welchem Erkenntnis der Verwaltungsgerichtshof bei den übrigen Wohnhäusern im nördlichen Teil kommt, sei völlig offen. „Das muss nicht sein, dass auch diese Bescheide aufgehoben werden. Wir bauen dort ganz normal weiter“, betont Spirk.

Axams Bürgermeister Christian Abenthung war aufgrund eines Auslandsaufenthalts nicht erreichbar. Vizebürgermeisterin Gabriele Kapferer-Pittracher möchte sich zum laufenden Verfahren nicht äußern. „Wir müssen zuerst auf das zweite Urteil für die Häuser im Norden warten“, erklärt Kapferer Pitt­racher.