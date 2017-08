Von Martina Schratzberger

Oberhofen – Egal ob die Sonne glüht oder Wind und Regen toben: Die schwindelfreien Monteure der Austrian Power Grid (APG) – der Betreiberin des überregionalen österreichischen Stromnetzes – hantieren bei jedem Wetter auf den Starkstrommasten. Denn um die Stromversorgung abzusichern, muss die Infrastruktur bestmöglich in Schuss gehalten werden. Derzeit tauschen die Spezialisten in Tirol Leitungen aus, um die Stromstabilität aufrechtzuerhalten.

Zum Leitungsnetz der APG gehört nämlich auch jene Stromleitung, die vom Umspannwerk Zell am Ziller aus nach Westen in das Umspannwerk Westtirol (Haiming) führt. Zwischen diesen beiden Umspannwerken werden Leiterseile ausgetauscht. In schwindelerregender Höhe balancieren, hängen und klettern die Mitarbeiter des APG-Leistungstrupps herum. Ihre Arbeit wird vielfach von unten bewundert.

„Helm und Klettergurt gehören zur Basisausrüstung, die Männer arbeiten immer im Team, sind gut ausgebildet und geschult“, heißt es seitens der APG auf die Frage nach dem potenziellen Unfallrisiko. „Aufgrund des hohen Sicherheitslevels gab es bei uns schon seit sehr langer Zeit keine Hochspannungsunfälle mehr.“

„Wir haben alleine in unserer Gemeinde 50 Überlandleitungsmasten, die teilweise auch im Wohngebiet stehen“, berichtet Bürgermeister Peter Daum aus Oberhofen, wo die APG-Experten kürzlich im Einsatz standen. Nicht zuletzt, weil manche Siedlungsgebiete gewachsen seien. Oberhofen sei zwar nicht direkt an die betroffene 220-kV-Leitung angeschlossen, aber dass in die Infrastruktur des Inntals investiert werde, begrüßt Daum naturgemäß.

Handlungsbedarf sieht er allerdings auch in Oberhofen selbst – und zwar, was den Wunsch nach einem einheitlichen Netz betrifft. Die Gemeinde werde derzeit nämlich durch zwei unterschiedlich starke Erd-Leitungsnetze versorgt: Im Norden werden die Haushalte durch die 10-kV-Leitung gefüttert, im Süden liegt die 30-kV-Leitung. „Die beiden Netze sind nicht kompatibel. Vor zwei Jahren gab es einen Kurzschluss, elf Stunden lag das Netz lahm, weil nicht die andere Leitung angezapft werden konnte“, erklärt Daum. Landwirte mussten sich damals Aggregate aus der Umgebung ausborgen, um ihre Kühe melken und die Milch kühlen zu können, die Feuerwehr ein Großaggregat herbeischaffen, um die Lebensmittelbetriebe abzusichern.