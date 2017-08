Schwaz – 50.000 Euro waren veranschlagt – jetzt aber stehen für die Neugestaltung des Kapfingerplatzes bis 250.000 Euro zur Verfügung. Das hat der Fügener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Möglich macht die Auffettung um 200.000 Euro die Tatsache, dass 500.000 Euro, die für die Innenhofgestaltung des Fügener Schlosses für heuer budgetiert waren, nun anderweitig verteilt werden können. Der Kapfingerplatz soll gepflastert, mit einem Laubbaum, Schaukästen und kostenlosem WLAN an der Bushaltestelle versehen werden. Dem wilden Plakatieren sollen zudem Plakattafeln Einhalt gebieten. Einen Brunnen in der Mitte des Platzes wird es entgegen voriger Überlegungen nun nicht geben. „Der würde 12.000 Euro kosten, das ist zu teuer“, erklärte Gemeindevorstand Tino Schmidhofer. Stattdessen wird am Rand des Platzes ein Trinkbrunnen um 2000 Euro errichtet. „Im Winter kann der Platz für einen kleinen Adventmarkt genutzt werden und dafür in der Mitte ein Baum aufgestellt werden“, erklärte Schmidhofer. (ad)