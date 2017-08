Von Matthias Reichle

Zams – Von einer Interessenabwägung sprach der Obmann des Raumordnungsausschusses, Andreas Grüner. In der vergangenen Ausschusssitzung befasste er sich mit der 30-seitigen Stellungnahme der Bürgerinitiative „Lebenswertes Zams“ zum Wohnprojekt in der Unterengere.

Die TT berichtete: Die Anrainer wehren sich gegen vier neue Blöcke, die die gemeinnützige „Wohnungseigentum“ auf einem Grundstück der Diözese umsetzen will.

Die Gemeinde hatte nach Abgabe der Stellungnahme zwei Ergänzungsgutachten eingeholt. Man komme nach Abwägung aller Argumente zum Schluss, „dass das öffentliche Interesse gegenüber den in der Stellungnahme aufgelisteten Interessen überwiegt“, erklärte Grüner das Ergebnis der Zusammenkunft. Dem schloss sich Montagabend auch die Mehrheit der Gemeinderäte an. Mit einer Enthaltung lehnten sie die Einwendungen der Initiative ab und beschlossen dann mit einer Gegenstimme die Erlassung des Bebauungsplanes.

Grüner und Vizebürgermeister Josef Reheis betonten dabei, dass die viel kritisierte Größe des Projekts den Vorgaben des Landes zum verdichteten Bauen entspreche sowie den Vorgaben des Örtlichen Raumordnungskonzeptes. In der Unterengere gebe es bereits mehrere Gebäude mit drei Vollgeschoßen. In der Stellungnahme sei kritisiert worden, dass zu wenig Grundlagenforschung zum Projekt betrieben worden sei – „das muss man klar zurückweisen“, so Reheis. Darauf, dass die Anrainer mit ihrem Widerstand bereits viel erreicht hätten, verwies Gemeinderätin Theresia Schönherr. Das Projekt sei mehrfach umgeplant und verkleinert worden.

Den Vorwurf der fehlenden Kommunikation wollte Bürgermeister Siggi Geiger nicht auf sich sitzen lassen – „so transparent wie dieses Projekt war in meiner Zeit noch keines“.

Die Bürgerinitiative, die in der Sitzung nicht zu Wort kam, zeigte sich danach enttäuscht. Man hätte sich erwartet, auf die Punkte ihrer Stellungnahme eine Antwort zu bekommen, betonten Anrainer. Sie hatten nicht nur die unzureichende Verkehrsanbindung kritisiert, sondern auch Ungereimtheiten in den Gutachten aufgedeckt.

Überraschend präsentierten sie der Gemeinde nun einen Kompromissvorschlag. Mittels Grundtausch mit einem Anrainer könnte das Wohnprojekt vom jetzigen Standort in der Unterengere auf eine freie Wiese westlich des Venetparkplatzes übersiedeln – so der Vorschlag, der vor der Sitzung an Gemeinderäte kommuniziert worden war. GR Mathias Venier sprach das Thema an – diskutiert wurde es nicht. Das sei Sache des Projektanten, betonte BM Geiger – wenn jedoch eine Projektänderung kommen sollte, sei darauf zu reagieren.

Nun ist das Land am Zug. Die Bürgerinitiative kündigte an, ihren Widerstand dort fortzusetzen.