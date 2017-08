Von Peter Nindler

Innsbruck – Wendelin Weingartner kann es verschmerzen. Nach dem Tod von LR Fritz Astl holte der Alt-Landeshauptmann Günther Platter im November 2000 als Kultur-, Bildungs- und Sportlandesrat in die Tiroler Landesregierung. „Ich war überzeugt, dass Platter nicht nur ein gutes Gespür für die Politik hat, sondern auch für die Bevölkerung“, sagt Weingartner heute. Platter war damals Bürgermeister von Zams und Nationalratsabgeordneter. Als österreichweiter Vorzugsstimmenkaiser hatte er sich bei den Nationalratswahlen 1999 einen Namen gemacht.

Mit seinem Förderer Wendelin Weingartner zieht Günther Platter (63) heute im Amt gleich. Morgen wird er mit 3321 Tagen nach Langzeit-Landeshauptmann Eduard Wallnöfer der am zweitlängsten amtierende Landeshauptmann in Tirol nach 1945 sein. Zuvor machte Platter von 2003 bis 2008 jedoch den Umweg über Wien: als Verteidigungs- und Innenminister.

Denn Platters Karriere in Tirol schien im Oktober 2001 bereits beendet zu sein. Im Machtkampf um die Führung in der Tiroler Volkspartei unterlag der Weingartner-Mann dem Innsbrucker Bürgermeister Herwig van Staa. Ihn sollte Günther Platter dann aber am 1. Juli 2008 beerben. Ein Novum in der Tiroler Geschichte: ein Minister, der danach Landeshauptmann wird.

Dass Platter seit mehr als neun Jahren im Amt und als Landeshauptmann sowie Parteichef seit 2009 in der ÖVP unumstritten ist, führt Weingartner nicht nur auf die in den Bundesländern gängige Popularität von Landeshauptleuten zurück. „Platter integriert, er polarisiert nicht.“ Konflikte treibe er nicht auf die Spitze. „Dass er manchmal zu konsensorientiert ist, könnte man ihm natürlich auch als politische Schwäche auslegen“, meint Weingartner. Doch Platter zeichne letztlich immer sein Gespür aus.

Der Innsbrucker Politologe Ferdinand Karlhofer spricht von politischem Geschick. „Das hat der Landeshauptmann offensichtlich.“ Zum einen gelinge es Platter, das Machtgefüge in der ÖVP im Gleichgewicht zu halten. „Er hält die Bünde in Schach und behält seinerseits die Oberhand in der Partei.“ Und im Gegensatz zu seinen Vorgängern Herwig van Staa und Wendelin Weingartner, die ins Visier von Ex-Arbeiterkammerpräsident Fritz Dinkhauser geraten seien, werde Platter von Dinkhausers Nachfolger Erwin Zangerl weitestgehend verschont. „Für Zangerl ist nämlich LR Johannes Tratter der Reibebaum in der Regierung“, betont Karlhofer.

Eine Komfortzone sei die Amtszeit Platters dennoch nicht gewesen, verweist Karlhofer auf die Landtagswahl 2013. „So viele Listen und bürgerliche Parteien wie noch nie, darunter die von Ex-LR Anna Hosp und Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer angeführte Vorwärts-Gruppierung, wollten Platter damals aushebeln.“ Heute regiere er noch immer, die schwarz-grüne Koalition habe sich in den vergangenen vier Jahren sicher stabilisierend ausgewirkt. „Einzig Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl tritt in regelmäßigen Abständen als Kritiker auf“, bilanziert Karlhofer.

Und wann weiß ein so langgedienter Landeshauptmann, dass es Zeit ist, das Amt zu übergeben? In Vorarlberg und Oberösterreich gelang das ja reibungslos, der Wiener Bürgermeister Michael Häupl hat offenbar den Zeitpunkt versäumt, Erwin Pröll in Niederösterreich heuer noch rechtzeitig die Kurve gekratzt. Wendelin Weingartner traut Platter jedenfalls den „zeitgerechten Absprung“ zu. „Ich glaube schon, dass er das Gespür für den passenden Moment haben wird.“ Aktuell sei er aber das Zugpferd der Volkspartei in Tirol.