Innsbruck - FPÖ-Frauensprecherin Carmen Schimanek übt Kritik am Umgang der ÖVP mit Frauen. Wie berichtet, haben drei Vertreterinnen des Arbeitnehmerflügels ihre Kandidatur zur Nationalratswahl zurückgezogen. Aus Protest. Der AAB fühlte sich zu wenig stark vertreten. Schimanek regen hingegen die Aussagen von Tirols ÖVP-Geschäftsführer Martin Mallaun zum Rückzug auf. Er hatte sein Bedauern ausgedrückt und gemeint, dass man nun eben nachbesetzen müsse. Das sei schon öfter vorgekommen. „Wertschätzung gegenüber Frauen sieht anders aus. Da kann auch kein Reißverschlusssystem darüber hinwegtäuschen", meint Schimanek. „Die ÖVP-Kurz ist nur junger Wein in alten Schläuchen." Der Wirbel in der ÖVP war entstanden, nachdem Kira Grünberg zur Spitzenkandidatin auf der Tiroler ÖVP-Landesliste erkoren wurde (siehe auch Bericht in der Innenpolitik).

7983 Arbeitsplätze durch Wirtschaftsförderung



Durch die Hilfe der Wirtschaftsförderung hätten im letzten Jahr 7983 Arbeitsplätze gesichert werden können, sagt ÖVP-Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf. Gleichzeitig hätten 646 neue Arbeitsplätze geschaffen werden können.

„An Arbeitsplatzprämien für die Programme Impulspaket Tirol und Kleinunternehmerförderung wurden im letzten Jahr 2016 insgesamt 618.000 Euro genehmigt." Zusätzlich zur Investitionsförderung könne jeder durch die Investition geschaffene neue Arbeitsplatz mit einer Arbeitsplatzprämie gefördert werden, erklärt Zoller-Frischauf.

Trotz Arbeit armutsgefährdet



Knapp 85.000 Menschen in Tirol sind ohne Sozialleistung und Partner trotz Arbeit armutsgefährdet. Die „Working-Poor-Studie" hat gestern die SPÖ-Frauenvorsitzende Selma Yildirim auf den Plan gerufen. Die Einführung eines Mindestlohns von 1500 Euro im Monat, steuerfrei, sei für die SPÖ eine Koalitionsbedingung im Bund.

Yildirim ist Spitzenkandidatin der Tiroler SPÖ für die Nationalratswahlen im Oktober. „Teilzeitarbeit ist in Österreich zu 80 Prozent weiblich. Dass Teilzeit spätestens in der Pension eine Armutsfalle sein kann, ist hinlänglich bekannt." FPÖ-Landtagsabgeordneter Heribert Mariacher erinnert die SPÖ daran, dass sie jahrelang den Sozialminister im Bund gestellt habe und dringend notwendige sozialpolitische Maßnahmen verhindert hätte. (aheu)