Von Eva-Maria Fankhauser

Vomp – Transparenz ist ein großes Wort, mit dem vor allem Politiker gerne ihre Reden schmücken. Doch in der Umsetzung hapert es teils. Das zeigt sich etwa bei den Gemeinderatsprotokollen. Viele Bürger wollen wissen, was in den Sitzungen passiert, können aber nicht dabei sein. Nachlesen heißt die Devise. Jeder Gemeindebürger kann Einsicht in die Protokolle nehmen. Im Gemeindeamt. Wer Vollzeit arbeitet, tut sich da schwer. Die Lösung ist das Internet. Online kann jederzeit und überall nachgelesen werden, was die Gemeinderäte beschlossen haben. Meistens zumindest. Denn nicht jede Gemeinde bietet diesen Service an. Manche stellen auch nur Beschlüsse online, die undurchsichtiger wirken als die Panama Papers.

„In Zeiten der Digitalisierung ist es an der Zeit, Informationen über das Gemeindegeschehen ohne Hürden und Hindernisse zu bekommen“, sagte GV Hubert Scheibe­r (SP) bei der jüngsten Sitzung des Vomper Gemeinderates. Er stellte den Antrag, dass künftig alle Protokolle online einsehbar sind. Mit zwei Gegenstimmen ging der Antrag durch. „Ich habe zwar dafür gestimmt, aber bin nach wie vor nicht zu 100 Prozent überzeugt“, sagt BM Karl-Jose­f Schubert. Er wisse, dass Vomp eine der wenigen Gemeinden tirolweit sei, die sich bisher dagegen sperrte. Aber aus gutem Grund – wie Schubert findet: „Die Punkte sind oft sehr knapp protokolliert. Wenn man kein Insider ist, versteht man da nur die Hälfte.“ Zudem würden durch die Veröffentlichungen manche Gemeinderäte zunehmend über den genauen Wortlaut im Protokoll diskutieren oder manche überhaupt nur etwas sagen, damit es schriftlich vermerkt würde.

„Wir waren früher auch gegen das Onlinestellen“, sagt Scheiber. Man wollte nicht, dass voreilige Schlüsse gezogen wird und die Medien berichten. Man wolle sich heute aber auch nicht vorwerfen lassen, Geheimnisse in den Sitzungen auszubrüten.

Diskussionen gab es auch in der Gemeinde Fügenberg. Die Mandatare einigten sich nach langem Hin und Her auf eine Light-Version. Das heißt, dass nur die Beschlüsse veröffentlicht werden. Genauso macht es auch die Stadtgemeinde Schwaz. Diskussionen sind keine zu lesen und bei den Beschlüssen muss man als Laie erst einmal durchblicken.

Wenig zu lesen gibt es bei den Gerlosbergern. Auch sie stellen nur die Beschlüsse online. Einen Pluspunkt gibt es aber: Lange Zeit mussten die Bürger auf die Gemeinde-Homepage verzichten – eine Neugestaltung war der Grund. Nun punktet die Seite mit modernem Aussehen.

In Fügen werden die Protokolle komplett veröffentlicht. Dafür kann es ein wenig dauern. Denn erst wenn alle Gemeinderäte bei der darauffolgenden Sitzung das Protokoll bestätigen, kommt es auf die Homepage. Genauso handhaben es auch die Mayrhofne­r. Immerhin muss die Niederschrift vom Bürgermeister und mindestens zwei weiteren Gemeinderäten unterzeichnet werden. Alle Mandatare bekommen dann das genaue Protokoll zugeschickt und in der darauffolgenden Sitzung können noch Änderungen vorgenommen werden.

Die Raketen unter den Onlinern sind die Zeller. Dort steht das Protokoll wenige Stunden nach der Sitzung oder spätestens am nächsten Tag auf der Gemeinde-Homepage. BM Robert Pramstrahler verliest nach der Sitzung das blitzschnell (teils vor-)getippte Protokoll. „Dann unterzeichnen die notwendigen Personen, und die Beschlüsse mit den wesentlichen Wortmeldungen gehen direkt online“, sagt der Ortschef.

Nichts zu lesen gibt es in der Gemeinde Schlitters. „Bei uns gibt es keinen großen Andrang dafür. Ich finde es nicht schlecht, wenn die Leute ab und zu aufs Amt kommen“, sagt BM Friedl Abendstein.